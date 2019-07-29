Силы неравны: озвучен тревожный прогноз по переговорам Украины с Россией29.07.2019 12:28
Украина и Россия не придут к компромиссному решению на переговорах по Донбассу из-за неравных сил. Об этом рассказал " Апострофу " советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных ... подробнее →
Война России с Украиной: эксперт рассказал об опасном моменте29.07.2019 12:11
Россия не только наращивает войска возле украинской границы, но и проводит масштабные учения – маневры были проведены с участием сразу двух армий в течение последней недели. Российские ... подробнее →
Взрыв в оккупированном Донецке пытаются скрыть главари "ДНР": "Говорят, были пьяные вояки"29.07.2019 11:52
В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в захваченном Донецке прогремел достаточно мощный взрыв автомобиля. В субботу, 27 июля, вечером в оккупированном Донецке раздался ... подробнее →
Нет стимулов и поощрений: в ОБСЕ озвучили главные минусы закона об украинском языке29.07.2019 11:30
Закон Украины об украинском языке приняли без учета мнения национальных меньшинств, и он предполагает систему наказаний, что является довольно жестким подходом в вопросе реализации языковой политики, ... подробнее →
Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы29.07.2019 11:27
29 июля православная церковь почитает память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру во время гонений в Севастии, пишет from-ua . Традиции 29 июля В народном ... подробнее →
Даже носки засекречены: в ВСУ анонсировали громкие реформы29.07.2019 11:11
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о нововведениях в ВСУ, которые планируются в ближайшее время. Об этом сообщает Апостроф . "Что касается тайны. Первое и ... подробнее →
Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака29.07.2019 10:47
Гороскоп рассказывает о том, кто из представительниц зодиакального круга постоянно пребывает в статусе невесты и ищет для себя партнера. В современном мире свобода нравов позволяет выходить замуж ... подробнее →
Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу (ВИДЕО)29.07.2019 10:35
Киевское Динамо стало обладателем Суперкубка Украины 2019 года, обыграв в Одессе донецкий Шахтер со счетом 2:1, сообщает Новое время . Счет был открыт в конце первого тайма — гол в ворота ... подробнее →
Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»29.07.2019 10:28
Пункт 5 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» (т.н. Второе Минское соглашение от 12 февраля 2015 года) требует «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу ... подробнее →
Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"29.07.2019 10:09
За минувшие сутки, 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. "28 июля Вооруженные Силы Украины ... подробнее →
В ОРДО сообщили о перебоях в работе мобильной связи в одном из районов «республики»29.07.2019 09:51
Перебои в работе подконтрольного ОРДО мобильного оператора «Феникс» могут наблюдаться в неподконтрольном Украине Новоазовском районе из-за аварии на подстанции. Об этом сегодня ... подробнее →
Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса29.07.2019 09:32
В сети показали фото того, как оккупанты уничтожают Донбасс, на этот раз ярким примером "процветания" стала железная дорога "Макеевпогрузтранс". Соответствующие кадры публикует пользователь под ... подробнее →
В Луганске потрясены "указом" Пасечника по зарплатам: в "ЛНР" готовятся к самому худшему29.07.2019 09:09
Работники "бюджетных" организаций "ЛНР" могут проститься с надеждой получить зарплату, не выплаченную в 2014 - 2015 годах. Блогер из Луганска "ЛНР" (Колывано-Бджолария) сообщил в Twitter, что ему ... подробнее →
Погода в Украине резко поменяется: синоптики дали прогноз на начало недели29.07.2019 09:08
Погода покажет свой характер в полной мере. Сначала будет жара, но уже в середине недели придут осадки. Температура воздуха в понедельник, 29 июля, прогреется до +33, передает Укргидрометцентр. ... подробнее →
«Застрелил сослуживец»: в зоне ООС убили члена НВФ «Актера»29.07.2019 08:55
Член НВФ из Авдеевки Донецкой области Роман Романеня, известный по позывному «Актер» был убит своим другом, кумом и сослуживцем 20 декабря 2018 год. Об этом сообщает украинский блогер ... подробнее →
В Донецке показали, что произошло с рынком на ж/д вокзале: такое ждет все "ДНР" и "ЛНР"29.07.2019 08:33
Снимок сделан недавно – в июле. Сейчас рынок возле ж/д вокзала напоминает больше мусорную свалку, которую создают сами торговцы. Фото из Донецка опубликовали в одном из сепаратистских ... подробнее →
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- В ОРДО сообщили о перебоях в работе мобильной связи в одном из районов «республики»09:51
- Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса09:32
- В Луганске потрясены "указом" Пасечника по зарплатам: в "ЛНР" готовятся к самому худшему09:09
- «Застрелил сослуживец»: в зоне ООС убили члена НВФ «Актера»08:55
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