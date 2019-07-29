29 июля православная церковь почитает память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру во время гонений в Севастии, пишет from-ua . Традиции 29 июля В народном ... подробнее →

Закон Украины об украинском языке приняли без учета мнения национальных меньшинств, и он предполагает систему наказаний, что является довольно жестким подходом в вопросе реализации языковой политики, ... подробнее →

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в захваченном Донецке прогремел достаточно мощный взрыв автомобиля. В субботу, 27 июля, вечером в оккупированном Донецке раздался ... подробнее →

Россия не только наращивает войска возле украинской границы, но и проводит масштабные учения – маневры были проведены с участием сразу двух армий в течение последней недели. Российские ... подробнее →

Даже носки засекречены: в ВСУ анонсировали громкие реформы 29.07.2019 11:11 Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о нововведениях в ВСУ, которые планируются в ближайшее время. Об этом сообщает Апостроф . "Что касается тайны. Первое и ... подробнее →

Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака 29.07.2019 10:47 Гороскоп рассказывает о том, кто из представительниц зодиакального круга постоянно пребывает в статусе невесты и ищет для себя партнера. В современном мире свобода нравов позволяет выходить замуж ... подробнее →