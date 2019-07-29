«Глава «МИД ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений ОРДЛО может создать конфедерацию с Украиной. Об этом он заявил во время выступления на ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, чтобы скрыть реальные факты, отказываются показывать наблюдателям СММ ОБСЕ повреждения жилых ... подробнее →

Украинский волонтер, один из организаторов движения "Армия-SOS", в прошлом - журналист, менеджер, предприниматель Юрий Касьянов высказался о том, что Шарий нанес Украине меньше вреда, чем Порошенко. ... подробнее →

Учитывая стоимость газа, оснований для повышения тарифов на тепло в следующем отопительном сезоне нет. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, пишет ДонПресс. В ... подробнее →

Боевики «ДНР» понесли серьезные потери 29.07.2019 17:12 Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, озвучены потери боевиков за неделю и с ... подробнее →