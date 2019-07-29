У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление

29.07.2019 18:57

Учитывая стоимость газа, оснований для повышения тарифов на тепло в следующем отопительном сезоне нет. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, пишет ДонПресс. В ... подробнее →

Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"

29.07.2019 18:25

Украинский волонтер, один из организаторов движения "Армия-SOS", в прошлом - журналист, менеджер, предприниматель Юрий Касьянов высказался о том, что Шарий нанес Украине меньше вреда, чем Порошенко. ... подробнее →

Боевики «ДНР» чтобы скрыть факты, не хотят показывать наблюдателям СММ ОБСЕ места обстрелов

29.07.2019 18:10

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, чтобы скрыть реальные факты, отказываются показывать наблюдателям СММ ОБСЕ повреждения жилых ... подробнее →

Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной

29.07.2019 17:52

«Глава «МИД ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений ОРДЛО может создать конфедерацию с Украиной. Об этом он заявил во время выступления на ... подробнее →

"Судный день" для евробляхеров: кого напугал закон про евробляхи и что будет после 24 августа

29.07.2019 17:29

Совсем скоро – 24 августа – "евробляхерам", которые не выполнят решение специального закона парламента по растаможке иностранных импортных подержанных автомобилей (так называемый закон ... подробнее →

Боевики «ДНР» понесли серьезные потери

29.07.2019 17:12

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, озвучены потери боевиков за неделю и с ... подробнее →

«Пуля прошла по касательной»: волонтеры показали ужасные последствия обстрела позиций ВСУ

29.07.2019 16:53

Украинские волонтеры показали последствия ударов членов НВФ по позициям украинских военнослужащих в зоне ООС на Донбассе. Соответствующие фото опубликованы на странице фонда «Вернись ... подробнее →

Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?

29.07.2019 16:12

По данным Пенсионного фонда, в Украине проживает 11,3 миллионов пенсионеров, из которых 2,5 миллиона получают минимальные выплаты. С июля этого года минимальная пенсия не может быть меньше 2 тысяч ... подробнее →

В электронную очередь за паспортами РФ и «ДНР» стали 52 000 жителей ОРДО

29.07.2019 16:09

В ОРДО предприятие «Почта Донбасса» с начала текущего месяца выдало свыше 52 тысяч талонов электронной очереди жителям «республике» для получения «паспортов ДНР» и ... подробнее →

Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич

29.07.2019 16:06

Вперше в історії українського парламенту у складі Верховної Ради буде 76% нових облич. Більшість переможців дострокових виборів вперше стали депутатами. При цьому серед них рекордна кількість ... подробнее →

"Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка

29.07.2019 15:54

В социальной сети распространяется информация о ранении защитника Украины вражеским снайпером в районе поселка Желебок на линии фронта. В сообществе "Повернись живим" в Facebook рассказали о ранении ... подробнее →

Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины

29.07.2019 15:51

Российские наемники недовольны тем, что украинская армия отвечает на обстрелы боевиков со стороны оккупированы Россией территории. Получивший известность боевик из Донецка Бенесса Айо на одном из ... подробнее →

Ученые определили любимую группу крови комаров

29.07.2019 15:40

Ученые определили, какую именно группу крови человека больше всего любят комары. Как оказалось, эти двукрылые насекомые отлично распознают состав плазмы, сообщает OaNews . Специалисты провели ... подробнее →

Украина останется без газа, у Зеленского сделали тревожное заявление: что произошло

29.07.2019 15:06

У Владимира Зеленского рассказали, как готовятся к сценарию, при котором РФ прекратит осуществлять транзит газа в страны ЕС через Украину Об этом рассказал представитель главы государства в Кабмине ... подробнее →

Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО

29.07.2019 14:47

Вчера, 28 июля, около 04.00 прохожие обнаружили на бул. Шевченко возле супермаркета "Брусничка" спящего мужчину. Об этом 0629 сообщают местные жители. Мариупольцы вызвали полицию и вскоре на место ... подробнее →

Торговля без продавца: На Луганщине провели социальный эксперимент

29.07.2019 14:29

В Луганской области на трассе между Северодонецком и Рубежным установили палатку, в которой без продавца оставили рассаду клубники, саженцы лимона и виноград. Социальный эксперимент провела ... подробнее →

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