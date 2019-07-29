Россия не только наращивает войска возле украинской границы, но и проводит масштабные учения – маневры были проведены с участием сразу двух армий в течение последней недели. Российские ... подробнее →

Украина и Россия не придут к компромиссному решению на переговорах по Донбассу из-за неравных сил. Об этом рассказал " Апострофу " советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных ... подробнее →

В социальной сети распространяется информация о ранении защитника Украины вражеским снайпером в районе поселка Желебок на линии фронта. В сообществе "Повернись живим" в Facebook рассказали о ранении ... подробнее →

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» блокпостах Донецкой области собрались большие очереди. Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, пишет ДонПресс. В ... подробнее →