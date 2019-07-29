3,2 млн украинцев трудоспособного возраста на заработках за границей

29.07.2019 22:40

3,2 млн (18%) украинцев трудоспособного возраста находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за июль 2019 года, ... подробнее →

Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день

29.07.2019 22:19

Как выяснилось, ежедневное потребление синеньких благоприятно влияет на состояние здоровья. Что стоит знать об этом овоще, сообщает from-ua. Баклажаны содержат минимум калорий, поэтому являются ... подробнее →

Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала

29.07.2019 22:05

Ссоры и недопонимания изрядно портят жизнь, но их можно избежать, зная сущность человека. Финалист «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал нам, как найти верный ключ к самым ... подробнее →

Путин запустил остановленный газопровод "Северный поток": что произошло

29.07.2019 21:41

Россия запустила газовую магистраль "Северный поток", который ранее был остановлен. РФ запустила газопровод Путина "Северный поток", который ранее не функционировал по техническим причинам. ... подробнее →

Круче и ярче: Организаторы MRPL City-2019 рассказали об изюминках музыкального фестиваля

29.07.2019 21:19

В этом году масштабный музыкальный фестиваль восточного побережья MRPL City-2019, который пройдет в Мариуполе с 9 по 11 августа, «будет еще круче, еще ярче, чем в прошлом». В этом ... подробнее →

Правозащитники: «На КПП „ДНР“ задержали гражданку Украины»

29.07.2019 21:02

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области на блокпосту членов НВФ была схвачена гражданка Украины. Об этом на своей странице в соцсети сообщает «Восточная правозащитная ... подробнее →

Главари «ДНР» считают, что жителям «республики» не хватает «культурных площадок»

29.07.2019 20:41

Главари «ДНР», а точнее «министр культуры ДНР» заявил, что жителям «республики» не хватает «театральных площадок» для удовлетворения культурных ... подробнее →

В центре Донецка столкнулись легковушки: опубликованы фото ДТП

29.07.2019 20:19

Сегодня в центре неподконтрольного Украине Донецка столкнулись легковые автомобили. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, передает donpress.com . Дончане пишут, что один из ... подробнее →

«Я вам могу открыть тайну». Меркель показали сериал «Слуга народа»

29.07.2019 19:58

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что когда стала ясна динамика рейтинга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее ... подробнее →

Боец Нацгвардии выстрелил себе в голову в здании суда в Одессе

29.07.2019 19:42

Стало известно о том, что в Одессе в помещении суда случилось чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб человек. Так, сегодня, 29 июля, в Одессе в Киевском райсуде военный попытался ... подробнее →

Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр фильма

29.07.2019 19:20

Режиссер Джон Фавро показал единственный реальный кадр ремейка популярного мультфильма "Король Лев", о котором он намекал ранее и просил зрителей самостоятельно найти его во время просмотра фильма. ... подробнее →

У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление

29.07.2019 18:57

Учитывая стоимость газа, оснований для повышения тарифов на тепло в следующем отопительном сезоне нет. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, пишет ДонПресс. В ... подробнее →

Украинского туриста убили во время восхождения на известную вершину

29.07.2019 18:40

В ЮАР убили украинского туриста Ивана Иванова во время восхождения на вершину в Национальном парке Столовая гора. Об этом сообщает портал IOL, передает apostrophe.ua . На 44-летнего ... подробнее →

Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"

29.07.2019 18:25

Украинский волонтер, один из организаторов движения "Армия-SOS", в прошлом - журналист, менеджер, предприниматель Юрий Касьянов высказался о том, что Шарий нанес Украине меньше вреда, чем Порошенко. ... подробнее →

Боевики «ДНР» чтобы скрыть факты, не хотят показывать наблюдателям СММ ОБСЕ места обстрелов

29.07.2019 18:10

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, чтобы скрыть реальные факты, отказываются показывать наблюдателям СММ ОБСЕ повреждения жилых ... подробнее →

Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной

29.07.2019 17:52

«Глава «МИД ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений ОРДЛО может создать конфедерацию с Украиной. Об этом он заявил во время выступления на ... подробнее →

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