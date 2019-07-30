В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины 30.07.2019 22:41 Вчера, 29 июля, около 6:00 на мариупольском пляже в Приморском районе нашли труп мужчины с разбитой головой. Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Об этом ... подробнее →

Новый Трудовой кодекс: что изменится для фрилансеров 30.07.2019 22:16 Украинцам, работающим по найму, Кабмин обещает новшества в их труде. По словам премьера Владимира Гройсмана, будут внесены изменения в законодательство, по которым, в частности, работники смогут ... подробнее →