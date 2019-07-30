В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины30.07.2019 22:41
Вчера, 29 июля, около 6:00 на мариупольском пляже в Приморском районе нашли труп мужчины с разбитой головой. Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Об этом ... подробнее →
Новый Трудовой кодекс: что изменится для фрилансеров30.07.2019 22:16
Украинцам, работающим по найму, Кабмин обещает новшества в их труде. По словам премьера Владимира Гройсмана, будут внесены изменения в законодательство, по которым, в частности, работники смогут ... подробнее →
Ученые раскрыли причину возникновения рака30.07.2019 21:51
В калифорнийском Институте иммунологии Ла-Хойя специалисты обнаружили механизм, способный предупредить нестабильность генома и возникновение рака. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на ... подробнее →
Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки30.07.2019 21:17
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи населенных пунктов. Так, возле н.п. Успенка ... подробнее →
«Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве30.07.2019 20:56
Сегодня около 13:00 жители разных районов неподконтрольного Украине Донецка услышали мощный взрыв. Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com . По словам пользователей, взрыв ... подробнее →
Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ30.07.2019 20:24
На Донбассе террористами был обстрелян из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия СММ ОБСЕ. Так, инцидент произошел вблизи Первомайска на оккупированной ... подробнее →
Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»30.07.2019 19:53
На временно оккупированных территориях Донецкой области мужчин пытаются завлечь в ряды боевиков «ДНР» обещанием «ускоренного и упрощенного получения паспорта РФ». Вот что ... подробнее →
Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону30.07.2019 19:22
Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал ужесточить контроль органов «исполнительной власти республики» во время подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом он заявил сегодня ... подробнее →
"Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"30.07.2019 18:49
Люди, которые проживают в "ДНР", начинают мародерствовать и менять еду на деньги, лекарства. Так, данное заявление поступило от донецкого блогера Дмитрия Черкасова. Информацию передает " ... подробнее →
"Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским30.07.2019 18:20
Директор ГП "Октябрьский лесхоз" (Харьковская обл.) Руслан Чагаровский, который докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому о массовых рубках леса, представлен к увольнению. Об этом сообщает ... подробнее →
У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым30.07.2019 17:51
Чтобы вернуть аннексированный РФ Крым, Украине нужно создать международную переговорную площадку и привлечь к процессу участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума. Такое мнение в ... подробнее →
"Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ30.07.2019 17:32
Террорист "ДНР" Евгений Кириленко, который является родным братом главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, дал скандальное интервью для российского пропагандистского телеканала "Россия 1". Также в нем ... подробнее →
Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»30.07.2019 17:11
Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал очередной «указ», которым узаконил праздники, которые будут считаться в «ДНР» выходными днями. Вот что узнали « ... подробнее →
В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране30.07.2019 16:51
Сотрудники так называемого «МЧС ДНР» 29 июля оказали помощь четырем отдыхающим в неподконтрольном Украине поселке Седово Донецкой области, которых уносило в море на катамаране. Об ... подробнее →
Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох30.07.2019 16:30
Спикер российского МИД Мария Захарова закатила настоящую истерику и бросилась критиковать план Украины создать всемирный русскоязычный телеканал для борьбы за умы украинцев на Донбассе и в Крыму. ... подробнее →
В Новоазовском районе пропала мобильная связь30.07.2019 16:08
Вчера во временно оккупированном Новоазовском районе пропала мобильная связь, в том числе и «мобильного оператора ДНР» «Феникс». Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
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