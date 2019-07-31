Врачи подсказали, как вести себя в жару 31.07.2019 19:30 Врач: в сильную жару важно хорошо высыпаться и достаточно отдыхать. В жару важно давать себе достаточное время для отдыха и хорошо высыпаться. Ведь при нехватке сна силы организма ослаблены, ... подробнее →

Три Спаса в августе: когда и как праздновать 31.07.2019 19:15 Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса ... подробнее →