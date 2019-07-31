Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»

31.07.2019 20:00

Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза». По информации ... подробнее →

Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»

31.07.2019 19:45

Не смотря на заявления главарей «ЛДНР» о том, что выдача «паспортов РФ» идет быстрыми темпами, реальная ситуация этому не соответствует. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Врачи подсказали, как вести себя в жару

31.07.2019 19:30

Врач: в сильную жару важно хорошо высыпаться и достаточно отдыхать. В жару важно давать себе достаточное время для отдыха и хорошо высыпаться. Ведь при нехватке сна силы организма ослаблены, ... подробнее →

Три Спаса в августе: когда и как праздновать

31.07.2019 19:15

Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса ... подробнее →

Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения

31.07.2019 19:00

Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Беларуси  Александром Лукашенко Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Отмечается, что в ходе беседы Лукашенко подтвердил, что ... подробнее →

Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА

31.07.2019 18:45

Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Новым главой ОГА стал Игорь Шевченко. Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленскому преподнесли ... подробнее →

«Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов

31.07.2019 18:32

Экскурсионные туры в  зону отчуждения  на время учений приостанавливаются Национальная гвардия Украины (НГУ) начала проведение военных учений в городе Припять Киевской области. Об этом ... подробнее →

У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым

31.07.2019 18:15

Представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что Крым так просто не вернуть. Для этого потребуется площадка для международных переговоров, к которым придется привлекать ... подробнее →

Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки

31.07.2019 18:00

Укрзализныця грозит уменьшить объемы пассажирских перевозок, если Кабмин не согласует изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании. Об этом говорится в заявлении ... подробнее →

«Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст

31.07.2019 17:48

Журналисты телеканала «1+1» во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский в Черкассах презентовали бюст, от которого глава страны отказался, передает  replyua.net . ... подробнее →

Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков

31.07.2019 17:30

31 июля боевики уже пять раз нарушили объявленное от 21 июля перемирие, которое предусматривает прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе ООС, ... подробнее →

У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."

31.07.2019 17:15

До конца 2019 года мораторий на продажу земли будет ослаблен или вовсе снят. Об этом информирует "Bloomberg". Такое заявление сделал замглавы ОП главы Украины Алексей Гончарук. Он отметил, ... подробнее →

КПВВ «Гнутово» приостановил работу

31.07.2019 16:55

На КПВВ «Гнутово» с 14.00 31 июля введен режим «красный». Такую информацию передает пресс-центр штаба ООС. «Контрольно-пропускные операции временно прекращены. ... подробнее →

Кирилловка рискует оказаться на грани экологической катастрофы

31.07.2019 16:37

Лабораторный центр Министерства здравоохранения в Запорожской области сообщает, что в Запорожской области обнаружили сильную кишечную инфекцию. На популярном украинском курорте Кирилловка ... подробнее →

Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»

31.07.2019 16:15

Командование ВС РФ активизировало пропагандистскую кампанию среди населения неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей для привлечения местных жителей к службе в рядах ... подробнее →

Минкульт: УПЦ Киевского патриархата больше не существует

31.07.2019 16:00

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает   РБК-Украина  со ссылкой на пресс-службу ведомства. ... подробнее →

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