Как будет продлеваться электронное пенсионное удостоверение? ПФУ дал разъяснения 31.07.2019 22:38 Пенсионеры (и особенно внутренне перемещенные лица) обеспокоены непонятной ситуацией с продлением электронных пенсионных удостоверений. Пенсионный фонд Украины дал разъяснения, как именно будет проходить процедура — об этом говорится в ответе на ... подробнее →

Зеленский рассказал, кто будет назначать местных прокуроров 31.07.2019 21:50 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что вопросом замены местных прокуроров будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор ... подробнее →