Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза». По информации ... подробнее →

После назначения новый Генеральный прокурор будет заниматься вопросами освобождения местных прокуроров. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы, ... подробнее →

В Ростовской области, вблизи государственной границы Украины, замечены составы с российской военной техникой, которая, очевидно, была расконсервирована. Об этом сообщает «Радио Свобода». Перемещение пушек и бронированной техники по российской ... подробнее →

Гарант Конституции Владимир Зеленский выразил возмущение в Черкассах в связи с тем, что на встречу с ним людей пускали по спискам, пишет replyua.net со ссылкой на ... подробнее →

Врачи подсказали, как вести себя в жару 31.07.2019 19:30 Врач: в сильную жару важно хорошо высыпаться и достаточно отдыхать. В жару важно давать себе достаточное время для отдыха и хорошо высыпаться. Ведь при нехватке сна силы организма ослаблены, ... подробнее →