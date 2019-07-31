Как будет продлеваться электронное пенсионное удостоверение? ПФУ дал разъяснения

31.07.2019 22:38

Пенсионеры (и особенно внутренне перемещенные лица) обеспокоены непонятной ситуацией с продлением электронных пенсионных удостоверений. Пенсионный фонд Украины дал разъяснения, как именно будет проходить процедура — об этом говорится в ответе на ... подробнее →

Лунный календарь на август: благоприятные дни для прощения старых обид

31.07.2019 22:12

Август 2019 - месяц двух новолуний. Влияние Луны на человека может быть как положительным, так и негативным. Астрологи предупреждают, что различные фазы Луны предназначены для абсолютно разных дел. ... подробнее →

Зеленский рассказал, кто будет назначать местных прокуроров

31.07.2019 21:50

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что вопросом замены местных прокуроров будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор ... подробнее →

Названы продукты, от которых лучше отказаться навсегда

31.07.2019 21:30

Прежде чем отправиться в продуктовый магазин, рекомендуем ознакомиться с этим списком. Однозначно вы найдёте продукты, которые привыкли есть. Однако их брать лучше не стоит, ведь они могут ... подробнее →

Единый сайт электронных услуг: как изменится жизнь украинцев?

31.07.2019 21:14

Зеленский подписал указ, согласно которому появится сайт, на котором можно будет получить различные административные услуги. К примеру, в электронном кабинеты вы получите доступ к информации об ... подробнее →

«Прокурор? Вы издеваетесь?»: Зеленского резко возмутило то, как к нему на встречу пускали людей

31.07.2019 21:00

Гарант Конституции  Владимир Зеленский  выразил возмущение в Черкассах в связи с тем, что на встречу с ним людей пускали по спискам, пишет  replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

Очевидцы: К границе с Украиной в Ростовской области переправляется военная техника

31.07.2019 20:40

В Ростовской области, вблизи государственной границы Украины, замечены составы с российской военной техникой, которая, очевидно, была расконсервирована. Об этом сообщает «Радио Свобода». Перемещение пушек и бронированной техники по российской ... подробнее →

Зеленский анонсировал увольнение всех местных прокуроров

31.07.2019 20:20

После назначения новый Генеральный прокурор будет заниматься вопросами освобождения местных прокуроров. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы, ... подробнее →

Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»

31.07.2019 20:00

Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза». По информации ... подробнее →

Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»

31.07.2019 19:45

Не смотря на заявления главарей «ЛДНР» о том, что выдача «паспортов РФ» идет быстрыми темпами, реальная ситуация этому не соответствует. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Врачи подсказали, как вести себя в жару

31.07.2019 19:30

Врач: в сильную жару важно хорошо высыпаться и достаточно отдыхать. В жару важно давать себе достаточное время для отдыха и хорошо высыпаться. Ведь при нехватке сна силы организма ослаблены, ... подробнее →

Три Спаса в августе: когда и как праздновать

31.07.2019 19:15

Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса ... подробнее →

Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения

31.07.2019 19:00

Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Беларуси  Александром Лукашенко Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Отмечается, что в ходе беседы Лукашенко подтвердил, что ... подробнее →

Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА

31.07.2019 18:45

Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Новым главой ОГА стал Игорь Шевченко. Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленскому преподнесли ... подробнее →

«Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов

31.07.2019 18:32

Экскурсионные туры в  зону отчуждения  на время учений приостанавливаются Национальная гвардия Украины (НГУ) начала проведение военных учений в городе Припять Киевской области. Об этом ... подробнее →

У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым

31.07.2019 18:15

Представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что Крым так просто не вернуть. Для этого потребуется площадка для международных переговоров, к которым придется привлекать ... подробнее →

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