Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»31.07.2019 20:00
Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза». По информации ... подробнее →
Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»31.07.2019 19:45
Не смотря на заявления главарей «ЛДНР» о том, что выдача «паспортов РФ» идет быстрыми темпами, реальная ситуация этому не соответствует. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Врачи подсказали, как вести себя в жару31.07.2019 19:30
Врач: в сильную жару важно хорошо высыпаться и достаточно отдыхать. В жару важно давать себе достаточное время для отдыха и хорошо высыпаться. Ведь при нехватке сна силы организма ослаблены, ... подробнее →
Три Спаса в августе: когда и как праздновать31.07.2019 19:15
Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса ... подробнее →
Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения31.07.2019 19:00
Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Отмечается, что в ходе беседы Лукашенко подтвердил, что ... подробнее →
Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА31.07.2019 18:45
Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Новым главой ОГА стал Игорь Шевченко. Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленскому преподнесли ... подробнее →
«Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов31.07.2019 18:32
Экскурсионные туры в зону отчуждения на время учений приостанавливаются Национальная гвардия Украины (НГУ) начала проведение военных учений в городе Припять Киевской области. Об этом ... подробнее →
У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым31.07.2019 18:15
Представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что Крым так просто не вернуть. Для этого потребуется площадка для международных переговоров, к которым придется привлекать ... подробнее →
Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки31.07.2019 18:00
Укрзализныця грозит уменьшить объемы пассажирских перевозок, если Кабмин не согласует изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании. Об этом говорится в заявлении ... подробнее →
«Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст31.07.2019 17:48
Журналисты телеканала «1+1» во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский в Черкассах презентовали бюст, от которого глава страны отказался, передает replyua.net . ... подробнее →
Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков31.07.2019 17:30
31 июля боевики уже пять раз нарушили объявленное от 21 июля перемирие, которое предусматривает прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе ООС, ... подробнее →
У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."31.07.2019 17:15
До конца 2019 года мораторий на продажу земли будет ослаблен или вовсе снят. Об этом информирует "Bloomberg". Такое заявление сделал замглавы ОП главы Украины Алексей Гончарук. Он отметил, ... подробнее →
КПВВ «Гнутово» приостановил работу31.07.2019 16:55
На КПВВ «Гнутово» с 14.00 31 июля введен режим «красный». Такую информацию передает пресс-центр штаба ООС. «Контрольно-пропускные операции временно прекращены. ... подробнее →
Кирилловка рискует оказаться на грани экологической катастрофы31.07.2019 16:37
Лабораторный центр Министерства здравоохранения в Запорожской области сообщает, что в Запорожской области обнаружили сильную кишечную инфекцию. На популярном украинском курорте Кирилловка ... подробнее →
Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»31.07.2019 16:15
Командование ВС РФ активизировало пропагандистскую кампанию среди населения неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей для привлечения местных жителей к службе в рядах ... подробнее →
Минкульт: УПЦ Киевского патриархата больше не существует31.07.2019 16:00
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства. ... подробнее →
- Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»19:45
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
- Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»16:15
- Відбувся семінар із стратегічних комунікацій14:48
- Члены ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков на границе ОРДО с РФ11:43
- ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие10:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»10:30
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»20:00
- Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»19:45
- Врачи подсказали, как вести себя в жару19:30
- Три Спаса в августе: когда и как праздновать19:15
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения19:00
- Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА 18:45
- «Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов18:32
- У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым18:15
- Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки18:00
- «Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст17:48
- Врачи подсказали, как вести себя в жару19:30
- Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска15:44
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора