Волох: в США принят судьбоносный для Украины законопроект - Москва может потерять все01.08.2019 22:48
Новый законопроект сената США о введении санкций против кремлевского проекта "Северный поток - 2" весьма выгоден для Украины. Почему история с "Севпотоком - 2" так важна Украине, объяснил ... подробнее →
Медик объяснила, как выбор одежды летом влияет на лишний вес01.08.2019 22:17
Летом рекомендуется носить просторную одежд, которая бы не сдавливала тело и плотно не прилегала к нему, но, как ни странно, то способствует набору лишнего веса. Диетолог утверждает, что все дело ... подробнее →
В ОРДЛО столкнулись с проблемой при паспортизации жителей «республик»01.08.2019 21:50
Процесс паспортизации жителей временно неподконтрольной Украине части Донбасса имеет определенные трудности. Об этом сообщают в групп «Информационное сопротивление». Так, волонтеры ... подробнее →
Префекты в Украине: у Зеленского раскрыли детали реформы01.08.2019 21:32
Верховная Рада IX созыва планирует уже в сентябре рассмотреть административно-территориальную реформу Украины. В ее рамках районные и областные госадминистрации заменят префектурами. Об ... подробнее →
Террористы «ЛНР» не разрешают саперам ГСЧС разминировать территорию у моста в Станице-Луганской01.08.2019 21:05
Именно саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины должны провести разминирование на другой стороне моста в Станице Луганской. Но как выяснили корреспонденты replyua.net со ... подробнее →
Самое бесполезное лекарство от простуды01.08.2019 20:30
Какие препараты абсолютно бесполезны и даже вредны при лечении простуды или ОРВИ, рассказала Ирина Добрецова, являющаяся врачом общей практики. Медик подчеркнула, что самыми бесполезными ... подробнее →
СМИ опять испортили планы Укрзализныци: вышиванки отменяются01.08.2019 20:15
Председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов отменил закупку вышиванок и вышитых полотенец на 1,53 млн гривен. Об этом в четверг, 1 августа, он написал на своей странице в Facebook, ... подробнее →
«Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу01.08.2019 20:00
Слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что периодические обстрелы в зоне ООС не является нарушением перемирия, можно считать неактуальными, так как ситуация обострилась. Об этом заявил ... подробнее →
День независимости и парад в Киеве: у Зеленского нашли оригинальное решение проблемы01.08.2019 19:41
В День независимости в Киеве пройдут сразу 2 марша. Власти и общественность пришли к компромиссу. О договоренностях по маршам с властями рассказал в Facebook активист Андрей Медведько, ... подробнее →
Агент ЦРУ Деррел Симс поведал о похищении людей пришельцами и показал на видео опыты над людьми01.08.2019 19:20
Экс-агент ЦРУ и по совместительству эксперт в области уфологии Деррел Симс удивил человечество собственными познаниями об инопланетянах. Занимаясь продолжительное время изучением похищений ... подробнее →
У Зеленского рассказали, как облегчат оплату комуслуг для пенсионеров01.08.2019 19:00
Пенсионеры старше 70 лет будут оплачивать только определенную часть за коммунальные услуги, а большую часть за них заплатит государство субсидиями. Об этом заявил представитель президента в ... подробнее →
Суд отменил приватизацию Приватбанка: что теперь будет с банком01.08.2019 18:45
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров относительно национализации ПАО «КБ ... подробнее →
Павел Глоба назвал, кто самые красивые стервы среди знаков Зодиака01.08.2019 18:32
Красивые женщины нередко бывают высокомерны, заносчивы и очень-очень требовательны. Но у большинства из них всё-таки есть «потолок» стервозности: многим из них хватает ума понять, ... подробнее →
Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»01.08.2019 18:00
У возможных переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появился неожиданный посредник О своей готовности содействовать потенциальному разговору между президентами ... подробнее →
«Укрзализниця» закупила вышиванок и полотенец почти на 2 млн гривен01.08.2019 17:45
Филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен. Новость передает ... подробнее →
Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, есть раненый01.08.2019 17:32
Боевики обстреляли позиции ВСУ у трех поселков на Донбассе, среди них – Павлополь под Мариуполем. В результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщили в ... подробнее →
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