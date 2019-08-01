Волох: в США принят судьбоносный для Украины законопроект - Москва может потерять все

01.08.2019 22:48

Новый законопроект сената США о введении санкций против кремлевского проекта "Северный поток - 2" весьма выгоден для Украины. Почему история с "Севпотоком - 2" так важна Украине, объяснил ... подробнее →

Медик объяснила, как выбор одежды летом влияет на лишний вес

01.08.2019 22:17

Летом рекомендуется носить просторную одежд, которая бы не сдавливала тело и плотно не прилегала к нему, но, как ни странно, то способствует набору лишнего веса. Диетолог утверждает, что все дело ... подробнее →

В ОРДЛО столкнулись с проблемой при паспортизации жителей «республик»

01.08.2019 21:50

Процесс паспортизации жителей временно неподконтрольной Украине части Донбасса имеет определенные трудности. Об этом сообщают в групп «Информационное сопротивление». Так, волонтеры ... подробнее →

Префекты в Украине: у Зеленского раскрыли детали реформы

01.08.2019 21:32

Верховная Рада IX созыва планирует уже в сентябре рассмотреть административно-территориальную реформу Украины. В ее рамках районные и областные госадминистрации заменят префектурами. Об ... подробнее →

Террористы «ЛНР» не разрешают саперам ГСЧС разминировать территорию у моста в Станице-Луганской

01.08.2019 21:05

Именно саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины должны провести разминирование на другой стороне моста в Станице Луганской. Но как выяснили корреспонденты  replyua.net  со ... подробнее →

Самое бесполезное лекарство от простуды

01.08.2019 20:30

Какие препараты абсолютно бесполезны и даже вредны при лечении простуды или ОРВИ, рассказала Ирина Добрецова, являющаяся врачом общей практики. Медик подчеркнула, что самыми бесполезными ... подробнее →

СМИ опять испортили планы Укрзализныци: вышиванки отменяются

01.08.2019 20:15

Председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов отменил закупку вышиванок и вышитых полотенец на 1,53 млн гривен. Об этом в четверг, 1 августа, он написал на своей странице в Facebook, ... подробнее →

«Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу

01.08.2019 20:00

Слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что периодические обстрелы в зоне ООС не является нарушением перемирия, можно считать неактуальными, так как ситуация обострилась. Об этом заявил ... подробнее →

День независимости и парад в Киеве: у Зеленского нашли оригинальное решение проблемы

01.08.2019 19:41

В День независимости в Киеве пройдут сразу 2 марша. Власти и общественность пришли к компромиссу. О договоренностях по маршам с властями рассказал в Facebook активист Андрей Медведько, ... подробнее →

Агент ЦРУ Деррел Симс поведал о похищении людей пришельцами и показал на видео опыты над людьми

01.08.2019 19:20

Экс-агент ЦРУ и по совместительству эксперт в области уфологии Деррел Симс удивил человечество собственными познаниями об инопланетянах. Занимаясь продолжительное время изучением похищений ... подробнее →

У Зеленского рассказали, как облегчат оплату комуслуг для пенсионеров

01.08.2019 19:00

Пенсионеры старше 70 лет будут оплачивать только определенную часть за коммунальные услуги, а большую часть за них заплатит государство субсидиями. Об этом заявил представитель президента в ... подробнее →

Суд отменил приватизацию Приватбанка: что теперь будет с банком

01.08.2019 18:45

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров относительно национализации ПАО «КБ ... подробнее →

Павел Глоба назвал, кто самые красивые стервы среди знаков Зодиака

01.08.2019 18:32

Красивые женщины нередко бывают высокомерны, заносчивы и очень-очень требовательны. Но у большинства из них всё-таки есть «потолок» стервозности: многим из них хватает ума понять, ... подробнее →

Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»

01.08.2019 18:00

У возможных переговоров между  Владимиром Зеленским  и Владимиром Путиным появился неожиданный посредник О своей готовности содействовать потенциальному разговору между президентами ... подробнее →

«Укрзализниця» закупила вышиванок и полотенец почти на 2 млн гривен

01.08.2019 17:45

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен. Новость передает ... подробнее →

Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, есть раненый

01.08.2019 17:32

Боевики обстреляли позиции ВСУ у трех поселков на Донбассе, среди них – Павлополь под Мариуполем. В результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщили в ... подробнее →

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