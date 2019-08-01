Верховная Рада IX созыва планирует уже в сентябре рассмотреть административно-территориальную реформу Украины. В ее рамках районные и областные госадминистрации заменят префектурами. Об ... подробнее →

Процесс паспортизации жителей временно неподконтрольной Украине части Донбасса имеет определенные трудности. Об этом сообщают в групп «Информационное сопротивление». Так, волонтеры ... подробнее →

Летом рекомендуется носить просторную одежд, которая бы не сдавливала тело и плотно не прилегала к нему, но, как ни странно, то способствует набору лишнего веса. Диетолог утверждает, что все дело ... подробнее →

Новый законопроект сената США о введении санкций против кремлевского проекта "Северный поток - 2" весьма выгоден для Украины. Почему история с "Севпотоком - 2" так важна Украине, объяснил ... подробнее →

Самое бесполезное лекарство от простуды 01.08.2019 20:30 Какие препараты абсолютно бесполезны и даже вредны при лечении простуды или ОРВИ, рассказала Ирина Добрецова, являющаяся врачом общей практики. Медик подчеркнула, что самыми бесполезными ... подробнее →