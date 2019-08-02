Досмотр, опрос, проникновение в жилье: вот что могут делать пешие патрули Нацгвардии с 1 августа

02.08.2019 22:35

Начиная с 1 августа военнослужащие Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок пешими патрулями. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, пишет Страна. До этого ... подробнее →

Польша массово отказывает во въезде украинцам с безвизом

02.08.2019 22:11

Польша за последние несколько месяцев резко увеличила количество отказов во въезде для украинских граждан по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в аналитическом центре "Європа без ... подробнее →

"Отримали гоблінів у формі РФ": у Зеленського зробили радикальну заяву про мову

02.08.2019 21:53

Політтехнолог і радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що Україні потрібно забути про російську мову як регіональну і захищати її виключно на рівні національних ... подробнее →

В МВД сообщили, сколько мин найдено возле моста в Станице Луганской

02.08.2019 21:30

Государственная служба чрезвычайных ситуаций в ходе разминирования территории в Станице Луганской обнаружила 31 мину. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает donpress.com . Так, ... подробнее →

В ОБСЕ рассказали, как фиксируются случаи нарушения «тишины»

02.08.2019 21:13

СММ ОБСЕ фиксирует каждый случай использования вооружения как нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает donbass.comments. "ОБСЕ рассматривает каждый случай использования вооружения ... подробнее →

Водка — 300, коньяк — 700 и комендантский час: гость из РФ рассказал об отдыхе в Седово. ВИДЕО

02.08.2019 20:52

Россиянин посетил единственный курорт, расположенный на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, в пгт Седово. своем видео, которое доступно на YouTube-канале «Сергей ... подробнее →

В Мариуполе появились автобусы, умеющие считать пассажиров

02.08.2019 20:28

5 современных низкопольных автобусов «МАЗ» сегодня презентовали журналистам. Новые транспортные средства только прибыли в Мариуполь, а на улицы города они выедут в сентябре, пишет 0629 . ... подробнее →

Донецкий блогер показал содержимое гуманитарных наборов от Красного Креста. ВИДЕО

02.08.2019 19:48

Житель неподконтрольного Украине Донецка Игорь Полтавец на своем Ютуб-канале «Дневник Толстяка» рассказал о гуманитарном наборе, который получают дончане от Международного комитета ... подробнее →

«Власти» ОРДО рассказали, когда возобновит работу Донецкий железнодорожный вокзал

02.08.2019 19:30

Железнодорожный вокзал в неподконтрольном Донецке сможет возобновить полноценную работу только после прекращения боевых действий. Об этом заявили представители пассажирской службы ... подробнее →

Мир на пороге ядерной войны: США и Россия вступили в стадию «холодной войны»

02.08.2019 19:25

Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной ... подробнее →

Украина приготовила неприятный "сюрприз" получателям паспортов РФ на Донбассе - никто не спрячется

02.08.2019 18:57

Киев уже получил списки жителей оккупированного Донбасса, которые обзавелись российским паспортом по упрощенной схеме. У них будут неприятности. О получателях российского "аусвайса" рассказал главный ... подробнее →

В Донецкой области выросли показатели детской смертности

02.08.2019 18:42

С начала года в роддомах региона родились 5140 детей, из них умерли 46 младенцев. Об этом сообщает donbass.comments. Всего за 6 месяцев этого года в Донецкой области 61 ребенок умер в возрасте до ... подробнее →

Недорогая водка и квартиры: российский блогер пригласил соотечественников переехать в «ДНР». ВИДЕО

02.08.2019 17:49

Автор YouTube – блога Сергей Борисов в своем ролике принялся расхваливать жизнь в оккупированном Донецке, а также пригласил туда переезжать россиян, передает replyua.net . С его слов, в ... подробнее →

Популярные Владимиры: В России Зеленский почти также популярен как Путин

02.08.2019 17:23

Президент Украины Владимир Зеленский оказался одним из фаворитов у жителей России. Глава государства уверенно обгоняет Владимира Путина по популярности среди россиян. Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

Между Зеленским и Путиным нужен прямой контакт, – Волкер

02.08.2019 17:07

Ситуация с освобождением Россией украинских военнопленных моряков пока не ясна: Киев говорит, что договорились с Москвой, а в России это не подтверждают. Специальный представитель США по Украине Курт ... подробнее →

РосСМИ крупно опозорились новым фейком, выдав учения бойцов ВСУ за "спецназ РФ"

02.08.2019 16:47

Пропагандисты Кремля пытались похвастаться мощью "спецназа РФ", выдав украинских бойцов ССО за российских военных на скандальном видео. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" разоблачил новый фейк ... подробнее →

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