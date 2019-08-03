В Москве начались акции протеста, есть задержанные03.08.2019 22:35
В субботу, 3 августа, в столице Россия Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Силовики начали оттеснять протестующих и задержали более 300 россиян. Весь центр ... подробнее →
Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики03.08.2019 22:10
Человек проводит во сне треть своей жизни, поэтому так важно спать в правильном положении. Медики отмечают, что неправильное положение во время сна может нанести вред здоровью. Об этом пишет ЮФ. ... подробнее →
Кабмин установил максимальную сумму компенсации за разрушенное жилье на Донбассе03.08.2019 21:42
Кабинет министров Украины утвердил механизм выплаты компенсации за разрушенные дома и квартиры на Донбассе. Средства для выплат должны еще быть заложены в госбюджет, передает ТСН . Всю ... подробнее →
Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах03.08.2019 21:20
Болезни человека, при которых нельзя купаться назвал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Виталий Холдин. По его словам, в первую очередь, купаться в ... подробнее →
«Да иди ты отсюда!»: переселенец из Луганска поставил на место пропагандиста «Россия 1»03.08.2019 21:00
Переселенец из Луганска Михаил Шевченко поставил на место корреспондента российского пропагандистского телеканала «Россия 1» Андрея Руденко. Соответствующее видео было опубликовано в ... подробнее →
В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых03.08.2019 20:45
ЧП случилось сегодня, 3 августа. Стрельба произошла возле популярного пляжного комплекса Pelican. Как пишет РИА "Мелитополь", инцидент произошел в поселке Кирилловке. В результате ... подробнее →
Выборы в Верховную Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам03.08.2019 20:30
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Такую информацию ... подробнее →
Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором03.08.2019 20:15
Астрологи уверены, что в августе абсолютно перед каждым человеком станет выбор. Но у кого-то он будет незаметным и не изменит жизнь, а для кого-то станет судьбоносным событием. В последний ... подробнее →
Названы самые опасные для здоровья морепродукты03.08.2019 20:00
О полезности морепродуктов знает каждый, они богаты витаминами, помогают при болезнях и помимо всех положительных свойств очень вкусные. Но, врачи рекомендуют внимательно следить за тем, что вы ... подробнее →
Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки, РСЗО и другое тяжелое вооружение03.08.2019 19:47
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стягивают тяжелое вооружение – танки, РСЗО, гаубицы и ... подробнее →
Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара03.08.2019 19:32
Стремительно ворвавшееся в Украину лето сменилось прохладой и обильными осадками, однако синоптики советуют не расслабляться, поскольку жара уже не за горами. Об этом рассказывает Апостроф. ... подробнее →
Переполох устроили в Трускавце перед приездом Зеленского: ищут бомбу, разули даже «слуг народа»03.08.2019 19:13
В Трускавце устроили настоящий переполох накануне приезда президента Украины Владимира Зеленского Глава государства в субботу, 3 августа, должен посетить курортный город, где подошли к ... подробнее →
Зеленский рассказал, когда и где встретиться с Трампом03.08.2019 19:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре 2019 года планируется его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом он рассказал во время своего визита в ... подробнее →
Зеленский сделал неожиданное заявление о местных выборах в Украине: «все идет по плану»03.08.2019 18:39
Владимир Зеленский , президент Украины, посетил Трускавец, где поприсутствовал на форуме и заявил о будущих местных выборах Владимир Зеленский сегодня посетил Трускавец. Там уже подошли к концу ... подробнее →
В СНБО заявили, что готовы объявить налоговую амнистию в Украине03.08.2019 18:17
Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о готовности объявления налоговой амнистии в Украине. Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… Первое, она должна дать результат, потому что если посмотреть на ... подробнее →
Придется покупать стаж: каждый второй украинец может остаться без пенсии03.08.2019 18:03
В Украине только около половины (45%) граждан смогут вовремя выйти на пенсию в 2028 году. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет. Об этом информирует hyser. Для ... подробнее →
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