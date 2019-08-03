В Москве начались акции протеста, есть задержанные 03.08.2019 22:35 В субботу, 3 августа, в столице Россия Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Силовики начали оттеснять протестующих и задержали более 300 россиян. Весь центр ... подробнее →

Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики 03.08.2019 22:10 Человек проводит во сне треть своей жизни, поэтому так важно спать в правильном положении. Медики отмечают, что неправильное положение во время сна может нанести вред здоровью. Об этом пишет ЮФ. ... подробнее →