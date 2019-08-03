В Москве начались акции протеста, есть задержанные

03.08.2019 22:35

В субботу, 3 августа, в столице Россия Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Силовики начали оттеснять протестующих и задержали более 300 россиян. Весь центр ... подробнее →

Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики

03.08.2019 22:10

Человек проводит во сне треть своей жизни, поэтому так важно спать в правильном положении. Медики отмечают, что неправильное положение во время сна может нанести вред здоровью. Об этом пишет ЮФ. ... подробнее →

Кабмин установил максимальную сумму компенсации за разрушенное жилье на Донбассе

03.08.2019 21:42

Кабинет министров Украины утвердил механизм выплаты компенсации за разрушенные дома и квартиры на Донбассе. Средства для выплат должны еще быть заложены в госбюджет, передает  ТСН . Всю ... подробнее →

Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах

03.08.2019 21:20

Болезни человека, при которых нельзя купаться назвал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Виталий Холдин. По его словам, в первую очередь, купаться в ... подробнее →

«Да иди ты отсюда!»: переселенец из Луганска поставил на место пропагандиста «Россия 1»

03.08.2019 21:00

Переселенец из Луганска Михаил Шевченко поставил на место корреспондента российского пропагандистского телеканала «Россия 1» Андрея Руденко. Соответствующее видео было опубликовано в ... подробнее →

В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых

03.08.2019 20:45

ЧП случилось сегодня, 3 августа. Стрельба произошла возле популярного пляжного комплекса Pelican. Как пишет РИА "Мелитополь", инцидент произошел в поселке Кирилловке. В результате ... подробнее →

Выборы в Верховную Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам

03.08.2019 20:30

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Такую информацию ... подробнее →

Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором

03.08.2019 20:15

Астрологи уверены, что в августе абсолютно перед каждым человеком станет выбор. Но у кого-то он будет незаметным и не изменит жизнь, а для кого-то станет судьбоносным событием. В последний ... подробнее →

Названы самые опасные для здоровья морепродукты

03.08.2019 20:00

О полезности морепродуктов знает каждый, они богаты витаминами, помогают при болезнях и помимо всех положительных свойств очень вкусные. Но, врачи рекомендуют внимательно следить за тем, что вы ... подробнее →

Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки, РСЗО и другое тяжелое вооружение

03.08.2019 19:47

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стягивают тяжелое вооружение – танки, РСЗО, гаубицы и ... подробнее →

Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара

03.08.2019 19:32

Стремительно ворвавшееся в Украину лето сменилось прохладой и обильными осадками, однако синоптики советуют не расслабляться, поскольку жара уже не за горами. Об этом рассказывает Апостроф. ... подробнее →

Переполох устроили в Трускавце перед приездом Зеленского: ищут бомбу, разули даже «слуг народа»

03.08.2019 19:13

В Трускавце устроили настоящий переполох накануне приезда президента Украины  Владимира Зеленского Глава государства в субботу, 3 августа, должен посетить курортный город, где подошли к ... подробнее →

Зеленский рассказал, когда и где встретиться с Трампом

03.08.2019 19:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре 2019 года планируется его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом он рассказал во время своего визита в ... подробнее →

Зеленский сделал неожиданное заявление о местных выборах в Украине: «все идет по плану»

03.08.2019 18:39

Владимир Зеленский , президент Украины, посетил Трускавец, где поприсутствовал на форуме и заявил о будущих местных выборах Владимир Зеленский сегодня посетил Трускавец. Там уже подошли к концу ... подробнее →

В СНБО заявили, что готовы объявить налоговую амнистию в Украине

03.08.2019 18:17

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о готовности объявления налоговой амнистии в Украине. Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… Первое, она должна дать результат, потому что если посмотреть на ... подробнее →

Придется покупать стаж: каждый второй украинец может остаться без пенсии

03.08.2019 18:03

В Украине только около половины (45%) граждан смогут вовремя выйти на пенсию в 2028 году. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет. Об этом информирует hyser. Для ... подробнее →

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