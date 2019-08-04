Город Керчь, что в оккупированном Крыму, ушел под воду. В результате мощных ливней прорвало дамбу, все залила вода. Кадры затопленной Керчи обнародовала в Twitter известная крымская блогер ... подробнее →

В этом рейтинге представлены самые крепкие по мнению астрологов зодиакальные союзы, пишет from-ua. Первое место по праву принадлежит паре Рак-Скорпион Несмотря на разность ... подробнее →

Украинскими правоохранителями идентифицирована значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, передает Donbass.live. Об этом заявил главный военный ... подробнее →

Сегодня в Полтавской области произошло тройное ДТП с участием грузовика, перевозившего тяжелую военную технику. Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий ... подробнее →