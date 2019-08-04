На Полтавщине произошло тройное ДТП с участием грузовика с военной техникой. ВИДЕО04.08.2019 22:31
Сегодня в Полтавской области произошло тройное ДТП с участием грузовика, перевозившего тяжелую военную технику. Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий ... подробнее →
Идентифицированы и допрошены: главный военный прокурор сделал заявление о паспортизации Донбасса04.08.2019 22:08
Украинскими правоохранителями идентифицирована значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, передает Donbass.live. Об этом заявил главный военный ... подробнее →
Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар04.08.2019 21:52
В этом рейтинге представлены самые крепкие по мнению астрологов зодиакальные союзы, пишет from-ua. Первое место по праву принадлежит паре Рак-Скорпион Несмотря на разность ... подробнее →
Керчь тонет: мощный ливень обрушил дамбу и город ушел под воду. ВИДЕО04.08.2019 21:39
Город Керчь, что в оккупированном Крыму, ушел под воду. В результате мощных ливней прорвало дамбу, все залила вода. Кадры затопленной Керчи обнародовала в Twitter известная крымская блогер ... подробнее →
В США в третий раз за сутки открыли стрельбу: пострадали жители Чикаго04.08.2019 21:12
В американском Чикаго сегодня в одном из городских парков неизвестный открыл стрельбу, в результате инцидента огнестрельное ранение получили семь человек, среди которых четыре мужчины и три женщины. ... подробнее →
В Донецке горел роддом имени Вишневского04.08.2019 20:41
Сегодня утром, 4 августа, горел роддом имени Вишневского в Донецке. Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает Donbass.live . Фотографии с пожара они выставили в соцсетях. По ... подробнее →
После этого жители "ЛНР" отвернутся от российских оккупантов: в Станице Луганской оккупанты пошли на подлость04.08.2019 20:12
Российские наемники срывают ремонт моста в Станице Луганской и не дают гарантий безопасности для разминирования территории. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на заявление ... подробнее →
Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»04.08.2019 19:40
Главарь «ДНР» Денис Пушилин под весьма расплывчатым предлогом «уволил» «начальника миграционной службы ДНР» Владимира Краснощеку. Вот что узнали « ... подробнее →
В ОРДО проходит «фестиваль «Молодая гвардия»: в соцсети появились странные фото04.08.2019 19:09
Под неподконтрольным Украине Харцызском Донецкой области 2 августа стартовал «Международный фестиваль рабочей молодежи», в котором приняли участие жители «ДНР» и ... подробнее →
Под Авдеевкой ВСУ сделали "грузом 200" опасного наемника из России Газа04.08.2019 18:38
На Авдеевской промке еще год назад был убит российский наемник по кличке Газ. Он приехал на Донбасс из Архангельской области РФ. О смерти еще одного российского наемника рассказал в Twitter ... подробнее →
Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры04.08.2019 18:11
На президента Украины Владимира Зеленского готовят покушение крупные олигархические кланы, сообщает Политека . После вступления на должность Владимир Зеленский сразу объявил, что собирается вести ... подробнее →
Климкин анонсировал опасный план Путина по Украине04.08.2019 17:51
Президент России Владимир Путин в ближайшие годы предпримет попытку раздробить Украину по частям и откалывать украинские регионы друг от друга. Об этом заявил министр иностранных дел Украины ... подробнее →
Известный сторонник Порошенко искренне поблагодарил Зеленского: стало известно, за какой поступок04.08.2019 17:31
Известный украинский блогер и активный сторонник Петра Порошенко Богдан Процишин удивил социальные сети искренней благодарностью команде президента Владимира Зеленского. Блогер отметил, что команда ... подробнее →
Зеленский кардинально перевоплотился: эксперт объяснил причину04.08.2019 17:15
У команды Зеленского блестящие перспективы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович, пишет from-ua . На вопрос о сильных и слабых сторонах президента Зеленского и его команды он ответил: ... подробнее →
Зарезал жену и повесился: в Мариуполе ссора бывших супругов закончилась трагедией04.08.2019 16:49
В Мариуполе медики борются за жизнь 44-летней женщины, которую доставили в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и живота, передает Donbass.live. Пострадавшую привезли в отделении в ... подробнее →
На Донбассе боевики ночью ударили по ВСУ из минометов04.08.2019 16:28
Оккупационные войска сова сорвали режим прекращения огня и сегодня, начиная с полуночи, атаковали из запрещенного вооружения. Об этом сообщили в Минобороны, передает segodnya.ua . Так, по ... подробнее →
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