На Полтавщине произошло тройное ДТП с участием грузовика с военной техникой. ВИДЕО

04.08.2019 22:31

Сегодня в Полтавской области произошло тройное ДТП с участием грузовика, перевозившего тяжелую военную технику. Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий ... подробнее →

Идентифицированы и допрошены: главный военный прокурор сделал заявление о паспортизации Донбасса

04.08.2019 22:08

Украинскими правоохранителями идентифицирована значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, передает Donbass.live. Об этом заявил главный военный ... подробнее →

Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар

04.08.2019 21:52

В этом рейтинге представлены самые крепкие по мнению астрологов зодиакальные союзы, пишет from-ua. Первое место по праву принадлежит паре Рак-Скорпион Несмотря на разность ... подробнее →

Керчь тонет: мощный ливень обрушил дамбу и город ушел под воду. ВИДЕО

04.08.2019 21:39

Город Керчь, что в оккупированном Крыму, ушел под воду. В результате мощных ливней прорвало дамбу, все залила вода. Кадры затопленной Керчи обнародовала в Twitter известная крымская блогер ... подробнее →

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу: пострадали жители Чикаго

04.08.2019 21:12

В американском Чикаго сегодня в одном из городских парков неизвестный открыл стрельбу, в результате инцидента огнестрельное ранение получили семь человек, среди которых четыре мужчины и три женщины. ... подробнее →

В Донецке горел роддом имени Вишневского

04.08.2019 20:41

Сегодня утром, 4 августа, горел роддом имени Вишневского в Донецке. Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает Donbass.live . Фотографии с пожара они выставили в соцсетях. По ... подробнее →

После этого жители "ЛНР" отвернутся от российских оккупантов: в Станице Луганской оккупанты пошли на подлость

04.08.2019 20:12

Российские наемники срывают ремонт моста в Станице Луганской и не дают гарантий безопасности для разминирования территории. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на заявление ... подробнее →

Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»

04.08.2019 19:40

Главарь «ДНР» Денис Пушилин под весьма расплывчатым предлогом «уволил» «начальника миграционной службы ДНР» Владимира Краснощеку. Вот что узнали « ... подробнее →

В ОРДО проходит «фестиваль «Молодая гвардия»: в соцсети появились странные фото

04.08.2019 19:09

Под неподконтрольным Украине Харцызском Донецкой области 2 августа стартовал «Международный фестиваль рабочей молодежи», в котором приняли участие жители «ДНР» и ... подробнее →

Под Авдеевкой ВСУ сделали "грузом 200" опасного наемника из России Газа

04.08.2019 18:38

На Авдеевской промке еще год назад был убит российский наемник по кличке Газ. Он приехал на Донбасс из Архангельской области РФ. О смерти еще одного российского наемника рассказал в Twitter ... подробнее →

Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры

04.08.2019 18:11

На президента Украины Владимира Зеленского готовят покушение крупные олигархические кланы, сообщает Политека . После вступления на должность Владимир Зеленский сразу объявил, что собирается вести ... подробнее →

Климкин анонсировал опасный план Путина по Украине

04.08.2019 17:51

Президент России Владимир Путин в ближайшие годы предпримет попытку раздробить Украину по частям и откалывать украинские регионы друг от друга. Об этом заявил министр иностранных дел Украины ... подробнее →

Известный сторонник Порошенко искренне поблагодарил Зеленского: стало известно, за какой поступок

04.08.2019 17:31

Известный украинский блогер и активный сторонник Петра Порошенко Богдан Процишин удивил социальные сети искренней благодарностью команде президента Владимира Зеленского. Блогер отметил, что команда ... подробнее →

Зеленский кардинально перевоплотился: эксперт объяснил причину

04.08.2019 17:15

У команды Зеленского блестящие перспективы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович, пишет from-ua . На вопрос о сильных и слабых сторонах президента Зеленского и его команды он ответил: ... подробнее →

Зарезал жену и повесился: в Мариуполе ссора бывших супругов закончилась трагедией

04.08.2019 16:49

В Мариуполе медики борются за жизнь 44-летней женщины, которую доставили в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и живота, передает Donbass.live. Пострадавшую привезли в отделении в ... подробнее →

На Донбассе боевики ночью ударили по ВСУ из минометов

04.08.2019 16:28

Оккупационные войска сова сорвали режим прекращения огня и сегодня, начиная с полуночи, атаковали из запрещенного вооружения. Об этом сообщили в Минобороны, передает segodnya.ua . Так, по ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 43 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх