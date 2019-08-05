Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса05.08.2019 22:40
В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля. Об этом сказано на сайте ведомства. Министр Урмас Рейнсалу сообщил, что таким образом Эстония реагирует ... подробнее →
В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов05.08.2019 22:15
Полмиллиона доз вакцин, защищающих от опасного вируса, появятся в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал . Полностью вакцины от гриппа будут поставлены в Украину, по прогнозам ... подробнее →
Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все05.08.2019 21:32
Украинцы на следующих выборах главы государства смогут голосовать онлайн Об этом рассказал советник президента Михаил Федоров в интервью изданию Liga.Tech. «Точно на ... подробнее →
Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО05.08.2019 21:14
В зоне разведения сил возле моста у КПВВ Станица Луганская бойцы ВСУ заметили блокпост членов НВФ, который противоречит Минским соглашениям. Об этом сообщил украинский журналист, основатель ... подробнее →
Украинцев ждет голодная зима: что говорят фермеры05.08.2019 20:46
Цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости ... подробнее →
Зеленский назначил Сырского на новую должность05.08.2019 20:20
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которому сменил командующего Сухопутных войск ВСУ. Им назначен Александр Сырский. Об этом сообщается на сайте главы государства. ... подробнее →
Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей05.08.2019 20:00
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что спустя несколько лет половина наших сограждан может покинуть родину. Многие это уже сделали. Об этом заявил он на встрече с ветеранами войны на востоке ... подробнее →
Беларусь бросила Россию и выбрала ЕС - детали нового договора05.08.2019 19:48
Беларусь и ЕС осенью могут подписать соглашение об упрощении визового режима. Об этом белорусским СМИ рассказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает "Диалог.UA". ... подробнее →
Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения05.08.2019 19:30
Жителей нескольких населенных пунктов Донетчины, находящихся по обе стороны линии разграничения, предупреждают об отсутствии водоснабжения завтра, 6 августа. Такая информация появилась на сайте ... подробнее →
«Около 11 тыс. человек эвакуируют. Солдаты в бомбоубежище»: в сети появилась новая информация о взрывах в РФ05.08.2019 19:15
Сегодня, 5 августа, в России, на территории военной части №74008 в Ачинском районе Красноярского края случилось ЧП, взорвались боеприпасы, передает replyua.net . Так, по данным ... подробнее →
Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист05.08.2019 19:03
Список потенциальных кандидатов на пост премьер-министра пополнил советник президента Олег Устенко. Об этом "Апострофу" сообщили в партии "Слуга народа". "О нем говорят в коридорах ... подробнее →
Главари ОРДО прогнозируют «незначительный» рост тарифов на услуги ЖКХ05.08.2019 18:45
Главари ОРДО рассматривают вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил так называемый «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец. По его словам, на всех коммунальных предприятиях проходит финансово-хозяйственный ... подробнее →
В «Слуге народа» вспыхнул серьезный конфликт: «Это недопустимо!»05.08.2019 18:20
Государственные средства для партии «Слуга народа» будут потрачены на обучение депутатов Об этом в видеоинтервью Politeka заявила руководитель Центра политического ... подробнее →
У Зеленского рассказали, как вернуть Крым в состав Украины05.08.2019 18:04
Глава партии "Слуга народа" заявил, что вопрос Донбасса нужно решать с помощью дипломатии, санкционного давления, борьбы с коррупцией, а также информационной политики. Деоккупация и ... подробнее →
Чем закончится Третья мировая война: ученые расшифровали библейское пророчество05.08.2019 17:48
По словам специалистов, указание на это содержится в отрывке одной из книг Нового Завета. Ученые рассказали о том, что им удалось расшифровать библейское пророчество, содержащееся в одной из книг ... подробнее →
Готовьте «план Б»: политолог спрогнозировал действия Кремля в Украине05.08.2019 17:30
Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик считает, что хотя при президенте Владимире Зеленском будет продолжаться переговорный процесс с Кремлем, рассчитывать на быстрый мир не ... подробнее →
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