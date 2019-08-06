Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци

06.08.2019 22:45

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, подписал законопроект № 10 357. Данный закон предусматривается порядок расчета «зеленого тарифа» для всех ... подробнее →

Под Харьковом лошадь носилась по лугу с бездыханным телом девятиклассницы

06.08.2019 22:06

3 августа в Харьковской области обнаружили тело 14-летней девочки, которое было привязано к лошади. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает from-ua. Трагедия произошла на лугу в селе ... подробнее →

Игорь Коломойский о российском газе: «Трубу можно закрыть и забыть»

06.08.2019 21:44

Игорь Коломойский уверен, что Украина никогда не нуждалась в российском газе. Об этом он заявил в интервью РБК, передает  donpress.com . «Что касается российского газа — ... подробнее →

Секретарь СНБО прокомментировал смерть военных на Донбассе

06.08.2019 21:14

Грубое нарушение сепаратистами договоренностей о перемирии не останется без внимания, заявил Данилюк. Обстрел позиций ООС в районе села Павлополь Донецкой области, в результате которого четверо ... подробнее →

Коломойский раскрыл детали о бизнесе в России и с российскими олигархами

06.08.2019 20:46

У олигарха Игоря Коломойского нет бизнеса в России, но российские бизнесмены с ним работают. Об этом сообщает " Диалог.UA ". Ранее Коломойский сообщил, что Украина должна полностью отказаться от ... подробнее →

В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом

06.08.2019 20:22

Во временно оккупированном Харцызске произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате погиб один человек. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно ... подробнее →

Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно

06.08.2019 19:48

Ученые выяснили, что далеко не все домашние растения безопасны и полезны для здоровья. Группа ботаников провела ряд исследований и выяснилось, что среди любителей флоры дома есть и ядовитые цветы, ... подробнее →

В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»

06.08.2019 19:09

В Донецке все чаще появляются объявления, в которых мужчин призывного возраста приглашают вступить в ряды незаконных вооруженных формирований. Об этом DonPress сообщают местные жители. По их ... подробнее →

На Харьковщине братья покончили с собой

06.08.2019 18:36

В Харьковской области двое мужчин совершили самоубийство. Так пишет replyua.net. Стоит отметить, что в данной ситуации речь идёт не о двух разных случаях. Погибшие находились в тесных родственных ... подробнее →

Скандал: Коломойский предложил пропагандисту Соловьеву работу на «1+1»

06.08.2019 18:10

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на канале «1+1», пишет Политека. По словам Коломойского, Соловьев всерьез ... подробнее →

Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком

06.08.2019 17:45

В поселке Пески, который до войны считался элитным пригородом Донецка, не осталось ни одного уцелевшего дома, передает Donbass.live. Военные 93 ОМБр Холодний Яр на своей странице в Facebook ... подробнее →

Украинцы бурно обсуждают открытие дела против Порошенко из-за полета на Мальдивы

06.08.2019 17:22

В сети пользователи активно обсуждают открытие уголовного дела ГБР против экс-президента Петра Порошенко. О рассмотрении дела сообщает Апостроф . Государственное бюро расследований открыло ... подробнее →

Сахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогноз

06.08.2019 17:02

По мнению экспертов, к подорожанию сахара в Украине приведет целый комплекс причин. В Украине объемы производства сахара в 2019-2020 маркетинговом году (с сентября нынешнего года по август ... подробнее →

Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак»

06.08.2019 16:42

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди», показал, как сегодня выглядит бывший парк «Городок» в Куйбышевском районе ... подробнее →

Зверское убийство под Николаевом: подросток зарезал деда, выключившего компьютер

06.08.2019 16:18

Под Николаевом произошло жестокое убийство: 16-летний любитель компьютерных игр зарезал своего деда, за то, что тот прервал игру. Об этом сообщает from-ua. В тот день пожилой мужчина приехал в ... подробнее →

Боевикам выдвинули ультиматум: Кремль придумал беспроигрышный ход с паспортами РФ на Донбассе

06.08.2019 15:59

На территории так называемых "Л/ДНР" Россия особенно активно выдает паспорта боевикам, у которых истекает срок действия паспорта гражданина Украины. Эксперт Константин Машовец на своей странице в ... подробнее →

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