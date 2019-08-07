Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа

07.08.2019 22:43

Вот самые страстные и сильные зодиакальные знаки, пишет  zerkalo . Овен-Весы Овен проявляет лидерские качества, что отражается как в их профессиональной, так и в личной жизни. ... подробнее →

Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна

07.08.2019 22:12

После тяжелого, рабочего дня вы чувствуете усталость, но не можете уснуть — выпейте горячий напиток, который поможет вам не только расслабиться, но и спать хорошо всю ночь. Не знаете, какой ... подробнее →

«Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ

07.08.2019 21:49

Жители неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области сообщают об увеличении количества членов НВФ. Такая информация появилась сегодня в одной из соцсетей. По словам очевидца, в последнее ... подробнее →

Циклон не пощадит никого, буря и дожди атакуют: погода перевернет все вверх дном

07.08.2019 21:30

8 августа в Украине ожидается пик температуры воздуха — градусник в четверг покажет до + 26 + 33 градусов Об этом пишет народный синоптик Наталка Диденко в Фейсбук. Однако на Волыни, ... подробнее →

«В краткосрочной перспективе»: у Зеленского призвали Украину готовиться к войне с Россией

07.08.2019 21:07

Украинское государство, в том числе и наша армия должны тщательно готовиться к вероятной военной агрессии со стороны Российской Федерации, так как ожесточение отношений между странами вполне ... подробнее →

В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продана дача Брежнева

07.08.2019 20:43

В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продали дачу Леонида Брежнева. Об этом сообщают СМИ РФ. Недвижимость расположена на юге полуострова, в поселке Нижняя Ореанда. После аннексии Крыма ... подробнее →

Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии

07.08.2019 20:20

Возведение дамбы на водоеме Кемь привело к тому, что уфологи заметили подобие инопланетного поселения в Карелии. Вышеуказанные предположения были подтверждены фотоснимками, которые сделали ... подробнее →

ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника

07.08.2019 20:02

В «ДНР» забили тревогу из-за страха наступления  ВСУ  на Мариупольском направлении Поника у боевиков началась после убийства террористами четырех украинских воинов на ... подробнее →

Стало известно, кому звонил Зеленский после разговора с Путиным

07.08.2019 19:45

В Офисе президента Владимира Зеленского говорят, что президент Франции Эммануэль Макрона согласился с необходимостью проведения встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время, ... подробнее →

Зеленский анонсировал упрощение разрешений для поездок в Крым

07.08.2019 19:30

Украина на уровне законодательства упростит процедуру получения разрешения для переселенцев из аннексированного Крыма на посещение их родственников, которые остались жить на оккупированном ... подробнее →

В чем опасность пластиковой упаковки

07.08.2019 19:14

Исследователи доказали, что химическое вещество А (ВРА), которое используется в упаковке продуктов питания, является очень опасным для нашего здоровья. К примеру, это может вызвать нарушения ... подробнее →

Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»

07.08.2019 19:00

Владимира Зеленского  пытаются подставить свои же члены команды Таким мнением поделился  аналитик и политолог Александр Кочетков на страничке Facebook. «Закупка услуг ... подробнее →

Президент поручил выделить квартиры семьям погибших военных в зоне ООС

07.08.2019 18:40

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям военнослужащих, погибших недавно в зоне ООС. Об этом он заявил во время совещания с военным руководством по ситуации на ... подробнее →

«Не хотим!» В «Слуге народа» высказались против отмены неприкосновенности

07.08.2019 18:21

Кандидат в народные депутаты от СН Роксолана Пидласа в интервью изданию Обозреватель заявила, что в политсиле хотят, чтобы только Генеральный прокурор Украины мог возбудить уголовное дело против ... подробнее →

Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе

07.08.2019 18:00

Кофе давно стал любимым напитком многих. Некоторые люди не представляют свое утро без чашечки этого ароматного напитка. Он придает бодрость и заряжает тело энергией, поднимает настроение и ... подробнее →

Зеленский вернул «зеленый» тариф для домашних СЭС

07.08.2019 17:48

3 августа Владимир Зеленский подписал законопроект № 10357, который вносит изменения в закон «Об альтернативных источниках энергии», которые призваны отрегулировать вопросы ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 57 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх