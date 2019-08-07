Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа07.08.2019 22:43
Вот самые страстные и сильные зодиакальные знаки, пишет zerkalo . Овен-Весы Овен проявляет лидерские качества, что отражается как в их профессиональной, так и в личной жизни. ... подробнее →
Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна07.08.2019 22:12
После тяжелого, рабочего дня вы чувствуете усталость, но не можете уснуть — выпейте горячий напиток, который поможет вам не только расслабиться, но и спать хорошо всю ночь. Не знаете, какой ... подробнее →
«Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ07.08.2019 21:49
Жители неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области сообщают об увеличении количества членов НВФ. Такая информация появилась сегодня в одной из соцсетей. По словам очевидца, в последнее ... подробнее →
Циклон не пощадит никого, буря и дожди атакуют: погода перевернет все вверх дном07.08.2019 21:30
8 августа в Украине ожидается пик температуры воздуха — градусник в четверг покажет до + 26 + 33 градусов Об этом пишет народный синоптик Наталка Диденко в Фейсбук. Однако на Волыни, ... подробнее →
«В краткосрочной перспективе»: у Зеленского призвали Украину готовиться к войне с Россией07.08.2019 21:07
Украинское государство, в том числе и наша армия должны тщательно готовиться к вероятной военной агрессии со стороны Российской Федерации, так как ожесточение отношений между странами вполне ... подробнее →
В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продана дача Брежнева07.08.2019 20:43
В аннексированном Крыму за 1,2 млрд рублей продали дачу Леонида Брежнева. Об этом сообщают СМИ РФ. Недвижимость расположена на юге полуострова, в поселке Нижняя Ореанда. После аннексии Крыма ... подробнее →
Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии07.08.2019 20:20
Возведение дамбы на водоеме Кемь привело к тому, что уфологи заметили подобие инопланетного поселения в Карелии. Вышеуказанные предположения были подтверждены фотоснимками, которые сделали ... подробнее →
ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника07.08.2019 20:02
В «ДНР» забили тревогу из-за страха наступления ВСУ на Мариупольском направлении Поника у боевиков началась после убийства террористами четырех украинских воинов на ... подробнее →
Стало известно, кому звонил Зеленский после разговора с Путиным07.08.2019 19:45
В Офисе президента Владимира Зеленского говорят, что президент Франции Эммануэль Макрона согласился с необходимостью проведения встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время, ... подробнее →
Зеленский анонсировал упрощение разрешений для поездок в Крым07.08.2019 19:30
Украина на уровне законодательства упростит процедуру получения разрешения для переселенцев из аннексированного Крыма на посещение их родственников, которые остались жить на оккупированном ... подробнее →
В чем опасность пластиковой упаковки07.08.2019 19:14
Исследователи доказали, что химическое вещество А (ВРА), которое используется в упаковке продуктов питания, является очень опасным для нашего здоровья. К примеру, это может вызвать нарушения ... подробнее →
Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»07.08.2019 19:00
Владимира Зеленского пытаются подставить свои же члены команды Таким мнением поделился аналитик и политолог Александр Кочетков на страничке Facebook. «Закупка услуг ... подробнее →
Президент поручил выделить квартиры семьям погибших военных в зоне ООС07.08.2019 18:40
Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям военнослужащих, погибших недавно в зоне ООС. Об этом он заявил во время совещания с военным руководством по ситуации на ... подробнее →
«Не хотим!» В «Слуге народа» высказались против отмены неприкосновенности07.08.2019 18:21
Кандидат в народные депутаты от СН Роксолана Пидласа в интервью изданию Обозреватель заявила, что в политсиле хотят, чтобы только Генеральный прокурор Украины мог возбудить уголовное дело против ... подробнее →
Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе07.08.2019 18:00
Кофе давно стал любимым напитком многих. Некоторые люди не представляют свое утро без чашечки этого ароматного напитка. Он придает бодрость и заряжает тело энергией, поднимает настроение и ... подробнее →
Зеленский вернул «зеленый» тариф для домашних СЭС07.08.2019 17:48
3 августа Владимир Зеленский подписал законопроект № 10357, который вносит изменения в закон «Об альтернативных источниках энергии», которые призваны отрегулировать вопросы ... подробнее →
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- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
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