Известный на Донбассе сторонник «русского мира» Эдуард Басурин в ходе эфира программы «60 минут» на телевизионном канале «Россия 1» проговорился о намерении ... подробнее →

Студия Квартал 95 выбрала пародиста на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал Кандидата озвучил Евгений Кошевой в интервью Знай.юа По его словам, ... подробнее →

В июле месяце текущего года Закарпатская таможня Государственной фискальной службы перечислила в госбюджет Украины 740 миллионов гривен таможенных платежей. Стоит отметить, что это на 77 процентов больше, чем в июне. Как информирует replyua.net , об ... подробнее →

Найдена интересная кореляция. Ученые нашли корреляцию между позитивным мировоззрением и качеством сна. Об этом сообщается в Behavioral Medicine, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страну . ... подробнее →

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали не менее 27 человека. Об этом сообщает NTV . По информации, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. При этом очаг ... подробнее →

НАБУ активно задерживает причастных по делу «Роттердам +», которое связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и бывшим президентом Петром Порошенко, а также по делу ... подробнее →

Так называемый «начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ, якобы намерены «испытать новые образцы оружия и боеприпасов на Донбассе. Об ... подробнее →

Что важно знать о том, кто рядом, пишет cluber . Овен Чтобы овен начал мстить, нужно на самом деле очень сильно постараться. Добиться от него этого можно так: упорно и планомерно ... подробнее →

Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок 08.08.2019 19:15 То, что завтрак — самая важная еда, мы знаем. Утром мы добросовестно едим, да только не всегда то, что нужно. Зачастую, выпечка вызовет апатию, цитрусовые — гастрит, а кофе с молоком ... подробнее →