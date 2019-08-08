Врачи назвали неожиданный залог хорошего сна08.08.2019 22:26
Найдена интересная кореляция. Ученые нашли корреляцию между позитивным мировоззрением и качеством сна. Об этом сообщается в Behavioral Medicine, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страну . ... подробнее →
После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины08.08.2019 21:45
В июле месяце текущего года Закарпатская таможня Государственной фискальной службы перечислила в госбюджет Украины 740 миллионов гривен таможенных платежей. Стоит отметить, что это на 77 процентов больше, чем в июне. Как информирует replyua.net , об ... подробнее →
Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду08.08.2019 21:21
Студия Квартал 95 выбрала пародиста на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал Кандидата озвучил Евгений Кошевой в интервью Знай.юа По его словам, ... подробнее →
«Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»08.08.2019 21:07
Известный на Донбассе сторонник «русского мира» Эдуард Басурин в ходе эфира программы «60 минут» на телевизионном канале «Россия 1» проговорился о намерении ... подробнее →
Как мстит каждый знак Зодиака: знайте, с кем нужно быть особо осторожным08.08.2019 20:47
Что важно знать о том, кто рядом, пишет cluber . Овен Чтобы овен начал мстить, нужно на самом деле очень сильно постараться. Добиться от него этого можно так: упорно и планомерно ... подробнее →
Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе08.08.2019 20:30
Так называемый «начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ, якобы намерены «испытать новые образцы оружия и боеприпасов на Донбассе. Об ... подробнее →
Массовые задержания всколыхнули Украину, это только начало08.08.2019 20:13
НАБУ активно задерживает причастных по делу «Роттердам +», которое связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и бывшим президентом Петром Порошенко, а также по делу ... подробнее →
В Турции произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших08.08.2019 19:48
Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали не менее 27 человека. Об этом сообщает NTV . По информации, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. При этом очаг ... подробнее →
Возникли недоразумения: тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем08.08.2019 19:30
Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле 8 августа не подписали совместное заявление, как планировали накануне, сообщает BBC ... подробнее →
Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок08.08.2019 19:15
То, что завтрак — самая важная еда, мы знаем. Утром мы добросовестно едим, да только не всегда то, что нужно. Зачастую, выпечка вызовет апатию, цитрусовые — гастрит, а кофе с молоком ... подробнее →
Нестабильность и жара: синоптик рассказала о погоде на пятницу08.08.2019 18:49
Погода в пятницу, 9 августа, по всей территории Украины будет характеризоваться нестабильностью: на западе и севере ожидаются грозовые дожди, причем местами все это будет сопровождаться градом и ... подробнее →
Избиратели не простят Зеленскому, если Аваков останется в своем кресле – эксперт08.08.2019 18:30
В СМИ ходят упорные слухи о том, что Арсену Авакову удастся удержаться на посту главы МВД и президент Владимир Зеленский не будет ставить кого-то своего на эту должность. В то же время, ... подробнее →
Найдены неожиданные признаки разрушительной катастрофы: такого никто не ожидал08.08.2019 18:12
Ученые Британской геологической службы и Университета Данди в Шотландии обнаружили следы гигантской волны, которая обрушилась на Шетландские острова 1,5 тысячи лет назад. До сих пор геологам ... подробнее →
Разведка сообщила о подготовке «Л/ДНР» к наступлению08.08.2019 17:48
Путинские боевики на Донбассе, невзирая на объявленный режим перемирия, начали усиливать свои позиции и приступили к проведению учений по наступательной тематике, применяя в них тяжелое вооружение. ... подробнее →
Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»08.08.2019 17:30
Путин начал разбор полетов среди своих после разговоров с Зеленским Из Кремля поступило распоряжение ликвидировать идиотов, сообщает znaj. В резиденции Президента РФ началась ... подробнее →
Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах08.08.2019 17:12
Шум в ушах не такое уж редкостное явление. Как утверждает медицинская статистика, его периодически «слышит» десятая часть всех жителей нашей планеты. Причин такого явления может быть ... подробнее →
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