Врачи назвали неожиданный залог хорошего сна

08.08.2019 22:26

Найдена интересная кореляция. Ученые нашли корреляцию между позитивным мировоззрением и качеством сна. Об этом сообщается в Behavioral Medicine, передает Хроника.инфо со ссылкой на  Страну . ... подробнее →

После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины

08.08.2019 21:45

В июле месяце текущего года Закарпатская таможня Государственной фискальной службы перечислила в госбюджет Украины 740 миллионов гривен таможенных платежей. Стоит отметить, что это на 77 процентов больше, чем в июне. Как информирует  replyua.net , об ... подробнее →

Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду

08.08.2019 21:21

Студия Квартал 95 выбрала пародиста на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу  Вечерний Квартал Кандидата озвучил Евгений Кошевой в интервью  Знай.юа По его словам, ... подробнее →

«Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»

08.08.2019 21:07

Известный на Донбассе сторонник «русского мира» Эдуард Басурин в ходе эфира программы «60 минут» на телевизионном канале «Россия 1» проговорился о намерении ... подробнее →

Как мстит каждый знак Зодиака: знайте, с кем нужно быть особо осторожным

08.08.2019 20:47

Что важно знать о том, кто рядом, пишет  cluber . Овен Чтобы овен начал мстить, нужно на самом деле очень сильно постараться. Добиться от него этого можно так: упорно и планомерно ... подробнее →

Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе

08.08.2019 20:30

Так называемый «начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ, якобы намерены «испытать новые образцы оружия и боеприпасов на Донбассе. Об ... подробнее →

Массовые задержания всколыхнули Украину, это только начало

08.08.2019 20:13

НАБУ активно задерживает причастных по делу «Роттердам +», которое связывают с олигархом  Ринатом Ахметовым  и бывшим президентом Петром Порошенко, а также по делу ... подробнее →

В Турции произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших

08.08.2019 19:48

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали не менее 27 человека. Об этом сообщает  NTV . По информации, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. При этом очаг ... подробнее →

Возникли недоразумения: тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем

08.08.2019 19:30

Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле 8 августа не подписали совместное заявление, как планировали накануне, сообщает  BBC ... подробнее →

Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок

08.08.2019 19:15

То, что завтрак — самая важная еда, мы знаем. Утром мы добросовестно едим, да только не всегда то, что нужно. Зачастую, выпечка вызовет апатию, цитрусовые — гастрит, а кофе с молоком ... подробнее →

Нестабильность и жара: синоптик рассказала о погоде на пятницу

08.08.2019 18:49

Погода в пятницу, 9 августа, по всей территории Украины будет характеризоваться нестабильностью: на западе и севере ожидаются грозовые дожди, причем местами все это будет сопровождаться градом и ... подробнее →

Избиратели не простят Зеленскому, если Аваков останется в своем кресле – эксперт

08.08.2019 18:30

В СМИ ходят упорные слухи о том, что Арсену Авакову удастся удержаться на посту главы МВД и президент  Владимир Зеленский  не будет ставить кого-то своего на эту должность. В то же время, ... подробнее →

Найдены неожиданные признаки разрушительной катастрофы: такого никто не ожидал

08.08.2019 18:12

Ученые Британской геологической службы и Университета Данди в Шотландии обнаружили следы гигантской волны, которая обрушилась на Шетландские острова 1,5 тысячи лет назад. До сих пор геологам ... подробнее →

Разведка сообщила о подготовке «Л/ДНР» к наступлению

08.08.2019 17:48

Путинские боевики на Донбассе, невзирая на объявленный режим перемирия, начали усиливать свои позиции и приступили к проведению учений по наступательной тематике, применяя в них тяжелое вооружение. ... подробнее →

Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»

08.08.2019 17:30

Путин начал разбор полетов среди своих после разговоров с  Зеленским Из Кремля поступило распоряжение ликвидировать идиотов, сообщает  znaj. В резиденции Президента РФ началась ... подробнее →

Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах

08.08.2019 17:12

Шум в ушах не такое уж редкостное явление. Как утверждает медицинская статистика, его периодически «слышит» десятая часть всех жителей нашей планеты. Причин такого явления может быть ... подробнее →

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