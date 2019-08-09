Будет рынок земли и азартные игры: Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину

09.08.2019 22:36

Президент Украины выступил на бизнес-форуме в Турции, где рассказал о перспективах сотрудничества. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Турции Эрдоганом в четверг, 8 ... подробнее →

Умер 71-летний доброволец АТО Владислав Бунецкий: соцсети потрясла история жизни героя

09.08.2019 22:06

Ушел из жизни один из старейших добровольцев в зоне ООС на Донбассе 71-летний Владислав Бунецкий (позывной "Седой") из Львовской области. Глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас ... подробнее →

Россия осталась без Курил на новой карте Японии: опубликовано фото

09.08.2019 21:41

На сайте летней Олимпиады-2020 опубликовали карту мира, на которой Курильские острова принадлежат Японии, а не России. Именно Япония является хозяйкой крупных спортивных соревнований, пишет ... подробнее →

В Лисичанске 7-летний мальчик обиделся на папу и ушел из дома

09.08.2019 21:16

Менее часа понадобилось сотрудникам полиции чтобы установить местонахождение 7-летнего парня, который ушел из дома из-за того, что отец вместо того, чтобы отвести его на футбольный матч, поехал на ... подробнее →

Манекин рассказал о задержании в Донецке «местных активистов»

09.08.2019 20:53

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцсети сообщил об аресте местной активистки Елены Коровкиной и ее ... подробнее →

Заболеют раком тысячи человек: украинцев предупредили о страшной опасности

09.08.2019 20:32

Саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент. Как сообщает The Sun, во избежание очередной катастрофы его нужно срочно снести и ... подробнее →

Мариупольцы считают приемные семьи альтернативой интернатам. ВИДЕО

09.08.2019 20:07

В Украине началась реформа интернатной системы. Данные заведения в стране должны к 2026 году сократиться до минимума и в них будут находиться только те дети, которые нуждаются в особом уходе, пишет ... подробнее →

Диверсанты ВСУ отомстили оккупантам за гибель украинских морпехов: боевикам мощно "всыпали" под Новоазовском

09.08.2019 19:43

Передовые подразделения украинской армии отомстили за гибель 4 украинских морских пехотинцев и нанесли ответный удар по российским наемникам в Новоазовском районе. Боевики "ДНР" сообщили о гибели ... подробнее →

«Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина

09.08.2019 19:21

ФСБ России уже давно передаёт Киеву очень чёткие месседжи через адвоката Марка Фейгина по обмену украинского заключенного Романа Сущенко. При этом сам Киев послания ФСБ игнорирует и дает понять, ... подробнее →

Жители села на Харьковщине наткнулись на страшную находку: «лежало в пакете»

09.08.2019 18:57

Пять гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и пять запалов к гранатам в полиэтиленовом пакете нашли местные жители на берегу пруда. Как сообщили правоохранители, информация о происшествии ... подробнее →

В Снежном мужчина сжег паспорт и другие документы жены и детей

09.08.2019 18:43

Во временно оккупированном Снежном мужчина, опасаясь того, что гражданская жена может уехать, сжег её паспорт, а также другие документы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во ... подробнее →

Жертвами непогоды в Украине стали жители более 200 городов и сел, есть погибшие

09.08.2019 18:22

Более 200 населенных пунктов в шести областях Украины остались без электричества из-за разбушевавшейся непогоды в виде ливней, гроз и штормового ветра. Пресс-служба ГСЧС сообщает, что в ночь с 8 ... подробнее →

Члены НВФ заявили о «попытке прорыва ВСУ» и гибели «военного»

09.08.2019 17:59

В неподконтрольном Украине в Новоазовском районе Донецкой области был убит член НВФ. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com . Представители НВФ заявили, что в районе ... подробнее →

Под запретом: кому из «старых» и «новых» донецких ограничен въезд в ЕС и США

09.08.2019 17:28

Стали известны имена бывших чиновников и бизнесменов-уроженцев Донецкой области, которым ограничен въезд и передвижение в Евросоюзе, США, Великобритании и Канаде, передает Donbass.live. Источник в ... подробнее →

Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем

09.08.2019 17:04

Даже если бы Зеленский просто прилетел в Турцию и сказал «здрасьте», это было бы уже хорошо. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал ... подробнее →

Пляжный сезон с запашком: в сети показали жуткие кадры реки в центре Донецка. ВИДЕО.

09.08.2019 16:39

В сети появилась видеозапись из оккупированного Донецка, где несмотря на большое количество мертвой рыбы и грязную воду в реке Кальмиус, местные купаются и рыбачат в водоеме. Видеозапись ... подробнее →

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