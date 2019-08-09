Будет рынок земли и азартные игры: Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину09.08.2019 22:36
Президент Украины выступил на бизнес-форуме в Турции, где рассказал о перспективах сотрудничества. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Турции Эрдоганом в четверг, 8 ... подробнее →
Умер 71-летний доброволец АТО Владислав Бунецкий: соцсети потрясла история жизни героя09.08.2019 22:06
Ушел из жизни один из старейших добровольцев в зоне ООС на Донбассе 71-летний Владислав Бунецкий (позывной "Седой") из Львовской области. Глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас ... подробнее →
Россия осталась без Курил на новой карте Японии: опубликовано фото09.08.2019 21:41
На сайте летней Олимпиады-2020 опубликовали карту мира, на которой Курильские острова принадлежат Японии, а не России. Именно Япония является хозяйкой крупных спортивных соревнований, пишет ... подробнее →
В Лисичанске 7-летний мальчик обиделся на папу и ушел из дома09.08.2019 21:16
Менее часа понадобилось сотрудникам полиции чтобы установить местонахождение 7-летнего парня, который ушел из дома из-за того, что отец вместо того, чтобы отвести его на футбольный матч, поехал на ... подробнее →
Манекин рассказал о задержании в Донецке «местных активистов»09.08.2019 20:53
Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцсети сообщил об аресте местной активистки Елены Коровкиной и ее ... подробнее →
Заболеют раком тысячи человек: украинцев предупредили о страшной опасности09.08.2019 20:32
Саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент. Как сообщает The Sun, во избежание очередной катастрофы его нужно срочно снести и ... подробнее →
Мариупольцы считают приемные семьи альтернативой интернатам. ВИДЕО09.08.2019 20:07
В Украине началась реформа интернатной системы. Данные заведения в стране должны к 2026 году сократиться до минимума и в них будут находиться только те дети, которые нуждаются в особом уходе, пишет ... подробнее →
Диверсанты ВСУ отомстили оккупантам за гибель украинских морпехов: боевикам мощно "всыпали" под Новоазовском09.08.2019 19:43
Передовые подразделения украинской армии отомстили за гибель 4 украинских морских пехотинцев и нанесли ответный удар по российским наемникам в Новоазовском районе. Боевики "ДНР" сообщили о гибели ... подробнее →
«Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина09.08.2019 19:21
ФСБ России уже давно передаёт Киеву очень чёткие месседжи через адвоката Марка Фейгина по обмену украинского заключенного Романа Сущенко. При этом сам Киев послания ФСБ игнорирует и дает понять, ... подробнее →
Жители села на Харьковщине наткнулись на страшную находку: «лежало в пакете»09.08.2019 18:57
Пять гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и пять запалов к гранатам в полиэтиленовом пакете нашли местные жители на берегу пруда. Как сообщили правоохранители, информация о происшествии ... подробнее →
В Снежном мужчина сжег паспорт и другие документы жены и детей09.08.2019 18:43
Во временно оккупированном Снежном мужчина, опасаясь того, что гражданская жена может уехать, сжег её паспорт, а также другие документы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во ... подробнее →
Жертвами непогоды в Украине стали жители более 200 городов и сел, есть погибшие09.08.2019 18:22
Более 200 населенных пунктов в шести областях Украины остались без электричества из-за разбушевавшейся непогоды в виде ливней, гроз и штормового ветра. Пресс-служба ГСЧС сообщает, что в ночь с 8 ... подробнее →
Члены НВФ заявили о «попытке прорыва ВСУ» и гибели «военного»09.08.2019 17:59
В неподконтрольном Украине в Новоазовском районе Донецкой области был убит член НВФ. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com . Представители НВФ заявили, что в районе ... подробнее →
Под запретом: кому из «старых» и «новых» донецких ограничен въезд в ЕС и США09.08.2019 17:28
Стали известны имена бывших чиновников и бизнесменов-уроженцев Донецкой области, которым ограничен въезд и передвижение в Евросоюзе, США, Великобритании и Канаде, передает Donbass.live. Источник в ... подробнее →
Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем09.08.2019 17:04
Даже если бы Зеленский просто прилетел в Турцию и сказал «здрасьте», это было бы уже хорошо. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал ... подробнее →
Пляжный сезон с запашком: в сети показали жуткие кадры реки в центре Донецка. ВИДЕО.09.08.2019 16:39
В сети появилась видеозапись из оккупированного Донецка, где несмотря на большое количество мертвой рыбы и грязную воду в реке Кальмиус, местные купаются и рыбачат в водоеме. Видеозапись ... подробнее →
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