Менее часа понадобилось сотрудникам полиции чтобы установить местонахождение 7-летнего парня, который ушел из дома из-за того, что отец вместо того, чтобы отвести его на футбольный матч, поехал на ... подробнее →

На сайте летней Олимпиады-2020 опубликовали карту мира, на которой Курильские острова принадлежат Японии, а не России. Именно Япония является хозяйкой крупных спортивных соревнований, пишет ... подробнее →

Ушел из жизни один из старейших добровольцев в зоне ООС на Донбассе 71-летний Владислав Бунецкий (позывной "Седой") из Львовской области. Глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас ... подробнее →

Президент Украины выступил на бизнес-форуме в Турции, где рассказал о перспективах сотрудничества. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Турции Эрдоганом в четверг, 8 ... подробнее →

Передовые подразделения украинской армии отомстили за гибель 4 украинских морских пехотинцев и нанесли ответный удар по российским наемникам в Новоазовском районе. Боевики "ДНР" сообщили о гибели ... подробнее →

В Украине началась реформа интернатной системы. Данные заведения в стране должны к 2026 году сократиться до минимума и в них будут находиться только те дети, которые нуждаются в особом уходе, пишет ... подробнее →

Саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент. Как сообщает The Sun, во избежание очередной катастрофы его нужно срочно снести и ... подробнее →

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцсети сообщил об аресте местной активистки Елены Коровкиной и ее ... подробнее →