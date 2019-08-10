У Украины нет войны с Россией из-за аннексированного Крыма, на Донбассе - боевые действия с сепаратистами, которых поддерживает РФ, - Волошин10.08.2019 22:35
По словам депутата, вопрос возврата полуострова неразрывно связан с созданием условий, при которых к такому развитию событий стремилась бы большая часть жителей Крыма. Украина и Россия не находятся ... подробнее →
Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской10.08.2019 22:02
В месте разведения сил в районе Станицы Луганской на Луганщине никто не разбирает военные конструкции, как это планировалось изначально. Об этом сообщил украинский журналист Марьян Кушнир, ... подробнее →
В Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую10.08.2019 21:30
В Харькове на снятых во время работ на радиорынке кадрах видно, как ковш экскаватора крушит старые постройки. Процесс, казалось бы, вполне безопасный, потому что все происходит за забором, пишет ... подробнее →
Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов10.08.2019 20:58
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, не смотря на объявленное перемирие, проводят «учения со стрельбой» вблизи ... подробнее →
В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ10.08.2019 20:29
Так называемый «начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ якобы, перебросили под Мариуполь Донецкой области средства инженерного ... подробнее →
В США неожиданно ответили на идею Украины выйти из переговоров в Минске: "Решение за Путиным"10.08.2019 20:00
Формат Минских переговоров остается, по мнению Вашингтона, единственным путем достижения мира на территории Донбасса. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор настаивает, что Украина ... подробнее →
Бешеный кот закрыл на карантин пол-Харькова: в ужасе даже бывалые медики10.08.2019 19:31
По информации Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском горсовете, животное заболело в конце июля. Хозяева обратились в ветклинику, но спустя неделю кот умер, ... подробнее →
11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи10.08.2019 19:06
Около 17 веков прошло с тех пор, как жил на земле великий Николай Чудотворец. Его прославляет и почитает весь христианский народ. По сей день святитель помогает людям в трудные моменты жизни, пишет ... подробнее →
В Украине вычислили фаната "русского мира", работающего в ОБСЕ. ВИДЕО10.08.2019 18:42
Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Николай Алексеев выражает в соцсетях свое пренебрежение к украинцам и поддержку террористов ЛДНР. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает ... подробнее →
Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество10.08.2019 18:17
Известная предсказательница уже давно покинула наш мир, но ее пророчества до сих пор являются одной из самых обсуждаемых тем, пишет akcenty . Многих удивляет тот интересный факт, что старые ... подробнее →
"Пассажиров вывели пастись на природу": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити10.08.2019 17:52
Компания Укрзализныця попала в новый скандал после того, как стало известно об очередной поломке поезда Интерсити. Инцидент произошел в Полтавской области в районе населенного пункта Чутово. ... подробнее →
В Украину идет аномальная жара: синоптики дали «знойный» прогноз10.08.2019 17:28
На следующей неделе во всех областях Украины будет тепло, местами жарко, сухо и солнечно. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины. По прогнозам синоптиков, в некоторых областях температура ... подробнее →
Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят10.08.2019 17:11
Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Стрелков признал, что именно он начал кровавую бойню на Донбассе. Он проболтался, откуда взял оружие для вторжения. Внимание на громкое заявление ... подробнее →
В Лутугинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина10.08.2019 16:53
Во временно оккупированном селе Веселая Тарасовка Лутугинского района во время пожара в жилом доме на улице Кирова погиб мужчина. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно ... подробнее →
«Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе10.08.2019 16:31
В неподконтрольном Украине Донецке санэпидемстанция подтвердила ужасное состояние воды в Кальмиусе. Ситуацию, связанная с мором рыбы на Нижне-Кальмиусском водохранилище, рассмотрели на внеочередном ... подробнее →
«Шах и мат»: вскрыт план Зеленского10.08.2019 16:12
В США считают, что Зеленский закончит войну на Донбассе и это заявление Президента США было сделано не спроста. Напомним, что Трамп считает Президента Украины очень рациональным человеком. ... подробнее →
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