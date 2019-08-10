У Украины нет войны с Россией из-за аннексированного Крыма, на Донбассе - боевые действия с сепаратистами, которых поддерживает РФ, - Волошин10.08.2019 22:35
По словам депутата, вопрос возврата полуострова неразрывно связан с созданием условий, при которых к такому развитию событий стремилась бы большая часть жителей Крыма. Украина и Россия не находятся ... подробнее →
Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской10.08.2019 22:02
В месте разведения сил в районе Станицы Луганской на Луганщине никто не разбирает военные конструкции, как это планировалось изначально. Об этом сообщил украинский журналист Марьян Кушнир, ... подробнее →
В Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую10.08.2019 21:30
В Харькове на снятых во время работ на радиорынке кадрах видно, как ковш экскаватора крушит старые постройки. Процесс, казалось бы, вполне безопасный, потому что все происходит за забором, пишет ... подробнее →
Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов10.08.2019 20:58
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, не смотря на объявленное перемирие, проводят «учения со стрельбой» вблизи ... подробнее →
В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ10.08.2019 20:29
Так называемый «начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ якобы, перебросили под Мариуполь Донецкой области средства инженерного ... подробнее →
В США неожиданно ответили на идею Украины выйти из переговоров в Минске: "Решение за Путиным"10.08.2019 20:00
Формат Минских переговоров остается, по мнению Вашингтона, единственным путем достижения мира на территории Донбасса. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор настаивает, что Украина ... подробнее →
Бешеный кот закрыл на карантин пол-Харькова: в ужасе даже бывалые медики10.08.2019 19:31
По информации Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском горсовете, животное заболело в конце июля. Хозяева обратились в ветклинику, но спустя неделю кот умер, ... подробнее →
11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи10.08.2019 19:06
Около 17 веков прошло с тех пор, как жил на земле великий Николай Чудотворец. Его прославляет и почитает весь христианский народ. По сей день святитель помогает людям в трудные моменты жизни, пишет ... подробнее →
В Украине вычислили фаната "русского мира", работающего в ОБСЕ. ВИДЕО10.08.2019 18:42
Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Николай Алексеев выражает в соцсетях свое пренебрежение к украинцам и поддержку террористов ЛДНР. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает ... подробнее →
Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество10.08.2019 18:17
Известная предсказательница уже давно покинула наш мир, но ее пророчества до сих пор являются одной из самых обсуждаемых тем, пишет akcenty . Многих удивляет тот интересный факт, что старые ... подробнее →
"Пассажиров вывели пастись на природу": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити10.08.2019 17:52
Компания Укрзализныця попала в новый скандал после того, как стало известно об очередной поломке поезда Интерсити. Инцидент произошел в Полтавской области в районе населенного пункта Чутово. ... подробнее →
В Украину идет аномальная жара: синоптики дали «знойный» прогноз10.08.2019 17:28
На следующей неделе во всех областях Украины будет тепло, местами жарко, сухо и солнечно. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины. По прогнозам синоптиков, в некоторых областях температура ... подробнее →
Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят10.08.2019 17:11
Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Стрелков признал, что именно он начал кровавую бойню на Донбассе. Он проболтался, откуда взял оружие для вторжения. Внимание на громкое заявление ... подробнее →
В Лутугинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина10.08.2019 16:53
Во временно оккупированном селе Веселая Тарасовка Лутугинского района во время пожара в жилом доме на улице Кирова погиб мужчина. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно ... подробнее →
«Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе10.08.2019 16:31
В неподконтрольном Украине Донецке санэпидемстанция подтвердила ужасное состояние воды в Кальмиусе. Ситуацию, связанная с мором рыбы на Нижне-Кальмиусском водохранилище, рассмотрели на внеочередном ... подробнее →
«Шах и мат»: вскрыт план Зеленского10.08.2019 16:12
В США считают, что Зеленский закончит войну на Донбассе и это заявление Президента США было сделано не спроста. Напомним, что Трамп считает Президента Украины очень рациональным человеком. ... подробнее →
- В центре Луганска прогремел двойной взрыв15:52
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых21:29
- «Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе 21:02
- "Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе20:03
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Медики назвали самое опасное гигиеническое средство22:38
- Появились первые попытки подкупа «Слуги народа»: «будет чистка рядов»22:16
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду21:55
- Новый парламент под угрозой, грядут еще одни выборы: «это катастрофа»21:32
- Кабмин выделил 18 млн гривен одноразовой помощи участникам АТО21:10
- Кабмин изменил порядок выплаты жилищных субсидий20:46
- Сотрудничество продолжится: Супрун уверяет, что Зеленский её не уволит20:18
- Москаль: Ликвидация военной прокуратуры грозит возвращением "торнадовцев"20:00
- Раскрыт новый секрет молодости19:46
- Стрелков с новой женой выживает из квартиры в Москве сына-инвалида: громкие подробности 19:30
- Медики назвали самое опасное гигиеническое средство22:38
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду21:55
- Раскрыт новый секрет молодости19:46
- Названы специи и масла, которые заменят обезболивающие лекарства16:40
- Врачи рассказали, как устранить головную боль без лекарств14:30
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- Медики рассказали, в чем вред корвалола20:30
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО