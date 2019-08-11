Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию. Несмотря на то, что никаких документов в ходе встречи ... подробнее →

Замена Зеленского в « Квартал 95 » неожиданно заговорил о проблемах в работе Новый актер «Квартала 95» Юрий Великий рассказал, как намерен пародировать Владимира ... подробнее →

В Запорожской области 9 августа разыгралась песчаная буря, которая накрыла, в частности, Мелитополь и курортную Кирилловку на побережье Азовского моря. Удивительное природное ... подробнее →

Сон человека влияет на позитивное мироощущение. В эксперименте приняли участие 3500 человек в возрасте от 32 до 51 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua . ... подробнее →

В своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обратил внимание на заявление боевиков «Л/ДНР», которые сообщили, что к вечеру войдут в Киев, передает replyua.net . ... подробнее →

Главарь «ДНР» Денис Пушилин принял участие в мотопробеге «Ночных волков» в аннексированном Крыму. Об этом рассказали СМИ группировки. Как сообщалось ранее, ... подробнее →

Перерасчет пенсий – это услуга Пенсионного фонда, которая предусмотрена законом и на которую могут рассчитывать ряд пенсионеров, пишут «Аргументы и факты в Украине» . ... подробнее →

12 августа, в понедельник, в Украине прогнозируется очень тёплая погода, местами синоптики обещают до 34 градусов жары. Как передает replyua.net , в Гидрометцентре рассказали, что в понедельник ... подробнее →

Как уберечь себя летом от перегрева 11.08.2019 19:15 Лето — это пора отпусков, поездок и ярких впечатлений. Часто жара мешает насладиться этой идиллией и даже вызывает угрожающие жизни состояния, например солнечный и тепловой удар или ... подробнее →