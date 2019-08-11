Медики выяснили, как сон влияет на характер11.08.2019 22:39
Сон человека влияет на позитивное мироощущение. В эксперименте приняли участие 3500 человек в возрасте от 32 до 51 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua . ... подробнее →
Украинский курорт накрыла песчаная буря11.08.2019 22:13
В Запорожской области 9 августа разыгралась песчаная буря, которая накрыла, в частности, Мелитополь и курортную Кирилловку на побережье Азовского моря. Удивительное природное ... подробнее →
Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»11.08.2019 21:20
Замена Зеленского в « Квартал 95 » неожиданно заговорил о проблемах в работе Новый актер «Квартала 95» Юрий Великий рассказал, как намерен пародировать Владимира ... подробнее →
Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому11.08.2019 20:51
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию. Несмотря на то, что никаких документов в ходе встречи ... подробнее →
12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде11.08.2019 20:35
12 августа, в понедельник, в Украине прогнозируется очень тёплая погода, местами синоптики обещают до 34 градусов жары. Как передает replyua.net , в Гидрометцентре рассказали, что в понедельник ... подробнее →
Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат11.08.2019 20:13
Перерасчет пенсий – это услуга Пенсионного фонда, которая предусмотрена законом и на которую могут рассчитывать ряд пенсионеров, пишут «Аргументы и факты в Украине» . ... подробнее →
«Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму11.08.2019 19:48
Главарь «ДНР» Денис Пушилин принял участие в мотопробеге «Ночных волков» в аннексированном Крыму. Об этом рассказали СМИ группировки. Как сообщалось ранее, ... подробнее →
«Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе11.08.2019 19:32
В своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обратил внимание на заявление боевиков «Л/ДНР», которые сообщили, что к вечеру войдут в Киев, передает replyua.net . ... подробнее →
Как уберечь себя летом от перегрева11.08.2019 19:15
Лето — это пора отпусков, поездок и ярких впечатлений. Часто жара мешает насладиться этой идиллией и даже вызывает угрожающие жизни состояния, например солнечный и тепловой удар или ... подробнее →
Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита11.08.2019 19:00
18 августа Украину посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху , у которого запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским Об этом 11 августа сообщила ... подробнее →
Массовые столкновения в Иерусалиме: полиция применила светошумовые гранаты11.08.2019 18:45
Сегодня во время утреннего служения на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицейскими. Есть пострадавшие, пишет The Jurasalem Post. В этом году на один день ... подробнее →
Конфликт президента и ветеранов: День Независимости Украины находится под угрозой срыва11.08.2019 18:30
Вечером в субботу, 10 августа, администрация Офиса президента Украины Владимира Зеленского на своем официальном сайте обнародовала план мероприятий ко Дню Независимости 24 августа, который в этом ... подробнее →
В Париже нашли драгоценности, украденные фейковой принцессой из ОАЭ11.08.2019 18:15
Полиция обнаружила драгоценности, стоимостью в 1,6 миллиона евро, которые были украдены у парижского ювелира женщиной, выдававшей себя за принцессу ОАЭ. Об этом сообщает местное издание The ... подробнее →
Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды11.08.2019 18:01
В ОРЛО более 9 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР». По их информации, на 10 августа в результате сложных ... подробнее →
В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»11.08.2019 17:40
Члены наблюдательной миссии ОБСЕ заметили в подконтрольном пророссийским террористам Алчевске очередь, в которой местные жители стояли с целью получить «паспорта «ЛНР», чтобы в ... подробнее →
Под прицелом не только Украина: назван город, который может захватить Путин11.08.2019 17:20
Россия может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный. Об этом говорят эксперты, которые отмечают, что на параде Черноморского флота в Севастополе Россия показала корабли и ... подробнее →
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