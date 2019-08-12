Сегодня в Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов через Днепр, больниц и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители ... подробнее →

13 августа в Украине с ближайшую неделю ожидается сильная жара Об этом сообщила в Фейсбук народный синоптик Наталка Диденко. Температура воздуха в большинстве областей составит + 30 + ... подробнее →

Первая четверть, из-за того, что 1 сентября приходится на воскресенье, может начаться 2 сентября Совсем скоро начинается учебный год. Как правило, школы Украины предпочитают ... подробнее →

Активный атмосферный фронт с Центральной Европы принесет в Украину похолодание, значительные дожди, грозы, град и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН . "В связи с ... подробнее →

«Газпроп» может пойти на попятную и согласится продолжить сотрудничество с Украиной Об этом сообщает блогер Елена Кудренко. 31 декабря этого года заканчивается ... подробнее →

Во время сегодняшнего визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителя Нацполиции Сергея Князева лишить должностей глав Овручского и Олевского райотделов, передает replyua.net . ... подробнее →

Диетологи твердят о пользе сала. Сало считается полезным, но не самым диетическим продуктом в мире. Диетолог раскрыла сколько можно (и нужно) потреблять сала, пишет Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Украинцы продолжают активно выезжать за границу 12.08.2019 19:30 С каждым годом количество украинских граждан, которые уезжают за границу в поисках лучшей жизни , стремительно растёт. Специалисты утверждают, что со временем ситуация только усугубится. Так ... подробнее →

Названы овощи, которые могут навредить здоровью 12.08.2019 19:15 Наступил сезон овощей, в связи с этим учёные выступили с предупреждением о том, что некоторые овощи могут нанести непоправимый ущерб здоровью, если не соблюдать меру. На первом месте ... подробнее →