Каникулы 2019-20: сколько будут отдыхать школьники12.08.2019 22:35
Первая четверть, из-за того, что 1 сентября приходится на воскресенье, может начаться 2 сентября Совсем скоро начинается учебный год. Как правило, школы Украины предпочитают ... подробнее →
Аномальная жара атакует Украину: температура взлетит до +35, но это еще не все12.08.2019 21:50
13 августа в Украине с ближайшую неделю ожидается сильная жара Об этом сообщила в Фейсбук народный синоптик Наталка Диденко. Температура воздуха в большинстве областей составит + 30 + ... подробнее →
В Киеве заминировали все мосты, больницы и ТРЦ12.08.2019 21:30
Сегодня в Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов через Днепр, больниц и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители ... подробнее →
Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА12.08.2019 21:16
Пост главы Житомирской областной государственной администрации занял экс-замначальника ГУ СБУ в Мариуполе Виталий Бунечко. Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу ... подробнее →
Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки12.08.2019 21:01
Диетологи твердят о пользе сала. Сало считается полезным, но не самым диетическим продуктом в мире. Диетолог раскрыла сколько можно (и нужно) потреблять сала, пишет Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
«Ребята, что у вас вообще происходит?»: Зеленский потребовал отставки руководства силовиков Житомирской области12.08.2019 20:40
Во время сегодняшнего визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителя Нацполиции Сергея Князева лишить должностей глав Овручского и Олевского райотделов, передает replyua.net . ... подробнее →
Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ паника, готовится соглашение с Украиной12.08.2019 20:20
«Газпроп» может пойти на попятную и согласится продолжить сотрудничество с Украиной Об этом сообщает блогер Елена Кудренко. 31 декабря этого года заканчивается ... подробнее →
В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами12.08.2019 20:06
Активный атмосферный фронт с Центральной Европы принесет в Украину похолодание, значительные дожди, грозы, град и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН . "В связи с ... подробнее →
Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка12.08.2019 19:48
Сегодня утром на КПП, подконтрольным "ДНР", собрались огромные очереди, особенно на КПП "Октябрь" на Мариупольском направлении. Об этом очевидцы сообщили 0629. На украинском КПВВ ... подробнее →
Украинцы продолжают активно выезжать за границу12.08.2019 19:30
С каждым годом количество украинских граждан, которые уезжают за границу в поисках лучшей жизни , стремительно растёт. Специалисты утверждают, что со временем ситуация только усугубится. Так ... подробнее →
Названы овощи, которые могут навредить здоровью12.08.2019 19:15
Наступил сезон овощей, в связи с этим учёные выступили с предупреждением о том, что некоторые овощи могут нанести непоправимый ущерб здоровью, если не соблюдать меру. На первом месте ... подробнее →
Водительские права в Украине подорожают: сколько заплатим12.08.2019 19:01
С начала 2020 года в Украине могут подорожать услуги сервисных центров МВД. В частности, стоимость экзамена по вождению на получение водительских прав может вырасти почти в 10 раз. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав ... подробнее →
Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео12.08.2019 18:40
В Сети обнародовали видео успешных учений разведчиков Вооруженных сил Украины в зоне ООС, где они успешно взрывали и атаковали условного противника. Новое видео с ... подробнее →
В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»12.08.2019 18:20
В Минобороны Украины заявили, что на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области через подконтрольные ОРДО СМИ распространяется фейковая информация о наступлении Вооруженных ... подробнее →
Укрзализныця планирует поднять цены на билеты12.08.2019 18:00
Укрзализныця будет просить у правительства разрешения повысить цену на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок. Об этом рассказал глава компании Евгений Кравцов в интервью, которое было ... подробнее →
На глазах у всей страны: Порошенко рассказал, как и когда готов пройти полиграф12.08.2019 17:48
Петр Порошенко готов пройти тест на полиграфе, но только в прямом эфире телеканала "Прямой". Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что под ГБР ... подробнее →
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