Каникулы 2019-20: сколько будут отдыхать школьники

12.08.2019 22:35

Первая четверть, из-за того, что 1 сентября приходится на воскресенье, может начаться 2 сентября Совсем скоро начинается учебный год. Как правило, школы Украины предпочитают ... подробнее →

Аномальная жара атакует Украину: температура взлетит до +35, но это еще не все

12.08.2019 21:50

13 августа в Украине с ближайшую неделю ожидается сильная  жара Об этом сообщила в Фейсбук народный синоптик Наталка Диденко. Температура воздуха в большинстве областей составит + 30 + ... подробнее →

В Киеве заминировали все мосты, больницы и ТРЦ

12.08.2019 21:30

Сегодня в Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов через Днепр, больниц и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители ... подробнее →

Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА

12.08.2019 21:16

Пост главы Житомирской областной государственной администрации занял экс-замначальника ГУ СБУ в Мариуполе Виталий Бунечко. Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу ... подробнее →

Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки

12.08.2019 21:01

Диетологи твердят о пользе сала. Сало считается полезным, но не самым диетическим продуктом в мире. Диетолог раскрыла сколько можно (и нужно) потреблять сала, пишет Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

«Ребята, что у вас вообще происходит?»: Зеленский потребовал отставки руководства силовиков Житомирской области

12.08.2019 20:40

Во время сегодняшнего визита в  Житомирскую область  президент Украины  Владимир Зеленский  попросил руководителя Нацполиции Сергея Князева лишить должностей глав Овручского и Олевского райотделов, передает  replyua.net . ... подробнее →

Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ паника, готовится соглашение с Украиной

12.08.2019 20:20

«Газпроп»  может пойти на попятную и согласится продолжить сотрудничество с Украиной Об этом  сообщает  блогер Елена Кудренко. 31 декабря этого года заканчивается ... подробнее →

В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами

12.08.2019 20:06

Активный атмосферный фронт с Центральной Европы принесет в Украину похолодание, значительные дожди, грозы, град и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает  УНН . "В связи с ... подробнее →

Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка

12.08.2019 19:48

Сегодня утром на КПП, подконтрольным  "ДНР", собрались огромные очереди, особенно на КПП "Октябрь" на Мариупольском направлении.  Об этом очевидцы сообщили 0629. На украинском КПВВ ... подробнее →

Украинцы продолжают активно выезжать за границу

12.08.2019 19:30

С каждым годом количество украинских граждан, которые  уезжают за границу в поисках лучшей жизни , стремительно растёт. Специалисты утверждают, что со временем ситуация только усугубится. Так ... подробнее →

Названы овощи, которые могут навредить здоровью

12.08.2019 19:15

Наступил сезон овощей, в связи с этим учёные выступили с предупреждением о том, что некоторые овощи могут нанести непоправимый ущерб здоровью, если не соблюдать меру. На первом месте  ... подробнее →

Водительские права в Украине подорожают: сколько заплатим

12.08.2019 19:01

С начала 2020 года в Украине могут подорожать услуги сервисных центров МВД. В частности, стоимость экзамена по вождению на получение водительских прав может вырасти почти в 10 раз. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав ... подробнее →

Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео

12.08.2019 18:40

В Сети обнародовали видео успешных учений разведчиков ​Вооруженных сил Украины в зоне ООС, где они успешно взрывали и атаковали условного противника. Новое видео с ... подробнее →

В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»

12.08.2019 18:20

В Минобороны Украины заявили, что на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области через подконтрольные ОРДО СМИ распространяется фейковая информация о наступлении Вооруженных ... подробнее →

Укрзализныця планирует поднять цены на билеты

12.08.2019 18:00

Укрзализныця будет просить у правительства разрешения повысить цену на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок. Об этом рассказал глава компании Евгений Кравцов в интервью, которое было ... подробнее →

На глазах у всей страны: Порошенко рассказал, как и когда готов пройти полиграф

12.08.2019 17:48

Петр Порошенко готов пройти тест на полиграфе, но только в прямом эфире телеканала "Прямой". Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что под ГБР ... подробнее →

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