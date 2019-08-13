Страшное ДТП произошло сегодня, 13 августа, в 15:00. Жуткая автокатастрофа возле "Обжоры" в районе ж/д вокзала оккупированного Донецка унесла жизни, есть раненые. В Сети распространили первые ... подробнее →

Незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой ... подробнее →

Житель неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области приговорен к шести годам лишения свободы за якобы, «призывы к экстремистской деятельности и ложные сообщения о подготовке ... подробнее →

Жителям поселка Ненокса под Северодвинском, где на прошлой неделе во время испытаний взорвался малогабаритный ядерный реактор, предложили покинуть населенный пункт на два часа 14 августа. Как ... подробнее →

Жители Донецкой области жалуются на вандалов, которые оскверняют могилы умерших родственников, передает Donbass.live. Так жительница Мариуполя рассказывает о том, что на кладбище по улице 8-го ... подробнее →

Так называемый "глава пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Безсонов признал, что в начале российского вторжения на Донбасс в 2014 году его поддержали лишь 0,28% боеспособного местного населения, ... подробнее →

Корвалол может нанести серьезный вред здоровью из-за содержащегося в нем спирта и фенобарбитала, которые вызывают ряд побочных эффектов. Специалисты рассказали, что спустя две недели после приема ... подробнее →

Причиной мора рыбы в донецком Кальмиусе якобы, стал сброс сточных вод, о чем свидетельствуют результаты первого анализа воды, проведенного санэпидемслужбой «ДНР». Об этом сообщает ... подробнее →