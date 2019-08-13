Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности13.08.2019 22:38
Жителям поселка Ненокса под Северодвинском, где на прошлой неделе во время испытаний взорвался малогабаритный ядерный реактор, предложили покинуть населенный пункт на два часа 14 августа. Как ... подробнее →
В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»13.08.2019 22:16
Житель неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области приговорен к шести годам лишения свободы за якобы, «призывы к экстремистской деятельности и ложные сообщения о подготовке ... подробнее →
Оккупанты Крыма потребовали отдать им "Днепр их"13.08.2019 21:53
Незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой ... подробнее →
Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых13.08.2019 21:29
Страшное ДТП произошло сегодня, 13 августа, в 15:00. Жуткая автокатастрофа возле "Обжоры" в районе ж/д вокзала оккупированного Донецка унесла жизни, есть раненые. В Сети распространили первые ... подробнее →
«Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе13.08.2019 21:02
Причиной мора рыбы в донецком Кальмиусе якобы, стал сброс сточных вод, о чем свидетельствуют результаты первого анализа воды, проведенного санэпидемслужбой «ДНР». Об этом сообщает ... подробнее →
Медики рассказали, в чем вред корвалола13.08.2019 20:30
Корвалол может нанести серьезный вред здоровью из-за содержащегося в нем спирта и фенобарбитала, которые вызывают ряд побочных эффектов. Специалисты рассказали, что спустя две недели после приема ... подробнее →
"Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе13.08.2019 20:03
Так называемый "глава пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Безсонов признал, что в начале российского вторжения на Донбасс в 2014 году его поддержали лишь 0,28% боеспособного местного населения, ... подробнее →
В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы13.08.2019 19:39
Жители Донецкой области жалуются на вандалов, которые оскверняют могилы умерших родственников, передает Donbass.live. Так жительница Мариуполя рассказывает о том, что на кладбище по улице 8-го ... подробнее →
"Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России13.08.2019 19:14
В социальных сетях озвучена новая версия взрыва в Архангельской области на ракетном полигоне. Инженер Константин Авраменко на своей странице в социальной сети рассказал, что взрыв произошел во время ... подробнее →
Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов13.08.2019 18:48
Несмотря на кардинальное обновление украинской власти, проблемы Донбасса не только остались, но и в какой-то мере усугубились. И хоть некоторые подвижки на пути к миру уже видны, появились и новые ... подробнее →
Названа сумма зарплаты Зеленского за июль13.08.2019 18:27
Президенту Украины Владимиру Зеленскому за июль текущего года насчитали 28 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщил руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, пишет ... подробнее →
«Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году13.08.2019 18:02
В 2014 году в «ополчение» вступило 0,28% от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области в целом мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Об этом заявил ... подробнее →
Пєсков тонко натякнув, чого Путін чекає від Зеленського13.08.2019 17:37
Президент Росії Володимир Путін позитивно ставиться до лідера України Володимира Зеленського, але головне – "не розмови, а реалізація досягнутих домовленостей". Так прессекретар глави РФ ... подробнее →
Постель можно не собирать: В "Укрзализныце" рассказали о правах пассажиров13.08.2019 17:19
Постель в поезде пассажиры после себя могут не собирать. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця", передает УНН. "Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие ... подробнее →
Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером13.08.2019 17:04
Встречались ли вам в жизни по-настоящему сильные женщины, которые ради достижения собственных целей готовы горы свернуть? Представительницы только трех знаков Зодиака обладают колоссальной силой ... подробнее →
В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших13.08.2019 16:48
Сегодня днем около 15:00 в неподконтрольном Украине Донецке произошло смертельное ДТП в районе железнодорожного вокзала возле магазина «Обжоры». Об этом сообщают местные жители в соцсети, ... подробнее →
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