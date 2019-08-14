Медики назвали самое опасное гигиеническое средство 14.08.2019 22:38 Что нужно выбросить из ванной комнаты. Специалисты назвали одно из самых опасных косметических средств – это ватные палочки для ушей. Их многие врачи называют «настоящим бичом этого ... подробнее →

Врачи назвали простой способ вылечить простуду 14.08.2019 21:55 Простые носки, правда, мокрые, могут помочь вылечить простуду. По мнению медиков, особенно мокрые носки полезно надевать в первые дни заболевания. Также врачи называют это лечение ... подробнее →