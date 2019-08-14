У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят

14.08.2019 18:33

Предыдущая  власть  превратила переговорный процесс в балаган Об этом в видеоинтервью Politeka заявила руководитель Центра политического диалога, новоизбранный народный депутат от ... подробнее →

Включение Донбасса в состав России: Пушилин сделал заявление - видео

14.08.2019 18:11

​Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин внезапно решил отправиться в аннексированный Крым. На оккупированном полуострове российский наемник принял участие в пробеге получивших ... подробнее →

Судьи объявили решение по апелляция Зайцевой-Дронова

14.08.2019 17:48

Сегодня судьи апелляционного суда Харькова объявили решение по рассмотрению апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, оспаривавших приговор по делу масштабной аварии на ул. Сумской в ... подробнее →

Медовый Спас: священник рассказал, почему праздник Маковея – это не про мед и мак

14.08.2019 17:30

Как передает  replyua.net , 14 августа православные христиане отмечают праздник Маковея (Медовый Спас). В этот день в церкви принято освящать мед, воду, печь с маком пироги. Военный капеллан, ... подробнее →

В Украине решили выплачивать субсидии по-новому

14.08.2019 17:15

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 14 августа, передает корреспондент  РБК-Украина. Согласно ... подробнее →

В Украине ликвидировали УАПЦ

14.08.2019 17:00

Украинская автокефальная православная церковь присоединилась к Киевской митрополии Украинской православной церкви. В Украине прекратила существование Украинская автокефальная православная церковь ... подробнее →

Названы специи и масла, которые заменят обезболивающие лекарства

14.08.2019 16:40

Специалисты рассказали, какими натуральными средствами можно заменить обезболивающие препараты, ведь если сильно увлекаться такими лекарствами можно нанести своему здоровью вред. Справиться с ... подробнее →

Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими

14.08.2019 16:25

Адвокат Юлия Плетнева просит смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в совершении ДТП в центре Харькова, в результате которого в 2017 году погибли 6 человек. "Прошу смягчить приговор (суда ... подробнее →

«Пусть не включают дурака!»: Гройсман приказал снизить цены на электричество

14.08.2019 16:12

Правительство анонсировало изменение в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, что должно способствовать снижению стоимости ресурса для крупных промышленных ... подробнее →

Букмекеры назвали фаворита дуэли за Суперкубок УЕФА

14.08.2019 16:00

Сегодня, 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", сообщает ТСН . Букмекеры ставят в этом противостоянии на подопечных Юргена Клоппа. Коэффициент на победу ... подробнее →

В центре Луганска прогремел двойной взрыв

14.08.2019 15:52

Cегодня в центре неподконтрольного Украине Луганска прогремел двойной взрыв. При это представители «МВД ЛНР» сообщают, что это были «хлопки» из-за замыкания высоковольтного ... подробнее →

Кандидат на пост президента США Байден сделал неожиданное заявление о будущем Украины в случае его победы

14.08.2019 15:35

Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах в США сделает Украину приоритетом в международной политике Штатов. Об этом, как пишет "Голос Америки", он сообщил публично, передает ... подробнее →

Гройсман хочет «переписать» закон о столице

14.08.2019 15:20

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие нового закона о столице Украины, который бы сбалансировал должности городского главы Киева и главы госадминистрации, об єтом он заявил на ... подробнее →

В Германии случайно обнаружили надгробие Белоснежки

14.08.2019 15:00

В немецком городе Бамберг обнаружили надгробие женщины, которая стала историческим прототипом героини знаменитой сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов". Речь о реальной личности, немке по имени Мария-София фон Эрталь. Никто не подозревал о ... подробнее →

Скандал в ВР: соратник Медведчука Рабинович категорически отказался выступать на украинском языке

14.08.2019 14:47

Если уже народные депутаты наотрез отказываются выполнять принятые ими же законы, что что уже говорить о других сферах жизни страны. Как передает  replyua.net , на сегодняшнем заседании ... подробнее →

Врачи рассказали, как устранить головную боль без лекарств

14.08.2019 14:30

Медики объяснили, как победить мигрень. Европейские исследования показали, что у людей, страдающих мигренью, снижен уровень гормона настроения – серотонина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

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