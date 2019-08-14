Как передает replyua.net , 14 августа православные христиане отмечают праздник Маковея (Медовый Спас). В этот день в церкви принято освящать мед, воду, печь с маком пироги. Военный капеллан, ... подробнее →

Сегодня судьи апелляционного суда Харькова объявили решение по рассмотрению апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, оспаривавших приговор по делу масштабной аварии на ул. Сумской в ... подробнее →

​Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин внезапно решил отправиться в аннексированный Крым. На оккупированном полуострове российский наемник принял участие в пробеге получивших ... подробнее →

Предыдущая власть превратила переговорный процесс в балаган Об этом в видеоинтервью Politeka заявила руководитель Центра политического диалога, новоизбранный народный депутат от ... подробнее →

Адвокат Юлия Плетнева просит смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в совершении ДТП в центре Харькова, в результате которого в 2017 году погибли 6 человек. "Прошу смягчить приговор (суда ... подробнее →

Специалисты рассказали, какими натуральными средствами можно заменить обезболивающие препараты, ведь если сильно увлекаться такими лекарствами можно нанести своему здоровью вред. Справиться с ... подробнее →

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 14 августа, передает корреспондент РБК-Украина. Согласно ... подробнее →

Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах в США сделает Украину приоритетом в международной политике Штатов. Об этом, как пишет "Голос Америки", он сообщил публично, передает ... подробнее →

Cегодня в центре неподконтрольного Украине Луганска прогремел двойной взрыв. При это представители «МВД ЛНР» сообщают, что это были «хлопки» из-за замыкания высоковольтного ... подробнее →

Сегодня, 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", сообщает ТСН . Букмекеры ставят в этом противостоянии на подопечных Юргена Клоппа. Коэффициент на победу ... подробнее →

Правительство анонсировало изменение в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, что должно способствовать снижению стоимости ресурса для крупных промышленных ... подробнее →

Гройсман хочет «переписать» закон о столице 14.08.2019 15:20 Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие нового закона о столице Украины, который бы сбалансировал должности городского главы Киева и главы госадминистрации, об єтом он заявил на ... подробнее →

В Германии случайно обнаружили надгробие Белоснежки 14.08.2019 15:00 В немецком городе Бамберг обнаружили надгробие женщины, которая стала историческим прототипом героини знаменитой сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов". Речь о реальной личности, немке по имени Мария-София фон Эрталь. Никто не подозревал о ... подробнее →