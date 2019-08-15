"Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости15.08.2019 22:38
Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" ФСБшник Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что в Крыму граждане не так хотели "воссоединиться" с Россией, как уверял Кремль. Нашумевшими ... подробнее →
Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака15.08.2019 22:20
Все знаки Зодиака можно разделить на добряков и злюк. Но обязательно следует помнить, что в любом правиле есть исключения. Об этом Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс. ... подробнее →
В Станице Луганской построят временный обходной мост15.08.2019 21:56
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий заявил, что на время ремонта моста в Станице Луганской построят временный обходной мост. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →
Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"15.08.2019 21:31
Бежавший с Донбасса российский писатель и экс-командир батальона "ДНР" (4-го РШБСН) Захар Прилепин открыто похвастался убийством украинцев на Донбассе. При этом террорист очень сильно нервничал. ... подробнее →
Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет15.08.2019 20:45
Ученые из университета штата Калифорния в городе Ирвин провели очень тщательное исследование компонентов и свойств дыма, образующегося в ходе курения кальяна. Обычно для подобных исследований ... подробнее →
«Нужно вернуть»: у Зеленского поразили заявлением о Крыме и Донбассе, названа судьбоносная дата15.08.2019 20:27
В команде Владимира Зеленского рассказали о том, как будет разрабатываться план возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса в состав Украины. Рабочая группа Комиссии по вопросам правовой реформы должна будет сформировать ... подробнее →
У Зеленского рассказали, когда украинцам покажут бренд цифрового государства15.08.2019 20:05
27 сентября при поддержке Офиса Президента Украины состоится International IT Forum в Запорожье. На нем будет впервые представлен бренд цифрового государства, передает УНН . "Украина ... подробнее →
Погода ударит по украинцам с новой силой: «жаркий привет»15.08.2019 19:48
16 августа украинцев ждут погодные качели — жара и, вместе с тем, прохладительные «сентябрьские» дожди Погода в пятницу будет переменчивой, так на севере ожидаются кратковременные дожди, подобная картина будет и местами на ... подробнее →
Непривитых детей не пустят в школу и садики15.08.2019 19:20
В Минздраве подтвердили информацию о том, что невакцинированные дети не смогут посещать школы и детские сады. Исключение составляют только те дети, у которых есть медицинские противопоказания к ... подробнее →
Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами15.08.2019 19:01
Курение скорее психологическая зависимость, чем физиологическая. И если недостаток привычного никотина помогут восполнить различные медицинские средства, то вот с тягой просто взять в руки сигарету и скоротать пару минут справиться сложнее, сообщает ... подробнее →
В Киеве неизвестный бросил в маршрутку коктейль Молотова15.08.2019 18:40
Возгорание маршрутки в Киеве возле станции метро "Лесная" произошло из-за коктейля Молотова, который бросили в транспортное средство. Об этом сообщает столичное управление Национальной полиции, ... подробнее →
Арест Грымчака обрастает новыми деталями, скандал набирает обороты: «могила не исправит»15.08.2019 18:20
Правоохранители арестовали замминистра Юрия Грымчака , который попался на миллионной взятке В социальных сетях будущий депутат от «Слуги Народа» Максим Бужанский сообщил, что ... подробнее →
В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ15.08.2019 17:40
Около трех миллионов граждан Украины могут воспользоваться упрощенной процедурой для получения российского гражданства. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции ... подробнее →
Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание15.08.2019 17:18
Журналист Павел Казарин считает, что поддерживать санкционное давление на Российскую Федерации и не допустить "особого статуса" Донбасса под контролем Кремля помогает "тупик" в Минских переговорах. ... подробнее →
В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским15.08.2019 17:00
Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет нынешней осенью. Об этом он сообщил в интервью ... подробнее →
СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина15.08.2019 16:48
Главред российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в ходе своего посещения Киева мог передать команде президента Украины Владимира Зеленского некое секретное послание, ... подробнее →
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам18:13
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги17:13
- КПП «ДНР» начали работать по новому графику15:55
- "Совок во всем великолепии": в соцсетях троллят памятник Захарченко в Донецке13:28
- Тяжелые бои гремят по всему фронту: оккупанты выкатили 122-мм артиллерию, ситуация резко ухудшилась12:52
- НВФ 20 раз обстреляли позиции ВСУ: ранен боец ВСУ10:36
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Новый премьер поздравил школьников и въехал в Кабмин на самокате. ВИДЕО18:43
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины16:31
- Гороскоп на сентябрь 2019 года 13:09
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу11:56
- Раков ждут проблемы, Весы опередят конкурентов: гороскоп на 1 сентября08:29
- Астрологи выложили очень подробный и точный гороскоп для каждого знака Зодиака08:15
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву