Бежавший с Донбасса российский писатель и экс-командир батальона "ДНР" (4-го РШБСН) Захар Прилепин открыто похвастался убийством украинцев на Донбассе. При этом террорист очень сильно нервничал. ... подробнее →

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий заявил, что на время ремонта моста в Станице Луганской построят временный обходной мост. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

Все знаки Зодиака можно разделить на добряков и злюк. Но обязательно следует помнить, что в любом правиле есть исключения. Об этом Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс. ... подробнее →

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" ФСБшник Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что в Крыму граждане не так хотели "воссоединиться" с Россией, как уверял Кремль. Нашумевшими ... подробнее →

Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет 15.08.2019 20:45 Ученые из университета штата Калифорния в городе Ирвин провели очень тщательное исследование компонентов и свойств дыма, образующегося в ходе курения кальяна. Обычно для подобных исследований ... подробнее →

«Нужно вернуть»: у Зеленского поразили заявлением о Крыме и Донбассе, названа судьбоносная дата 15.08.2019 20:27 В команде Владимира Зеленского рассказали о том, как будет разрабатываться план возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса в состав Украины. Рабочая группа Комиссии по вопросам правовой реформы должна будет сформировать ... подробнее →