Представители аналитического центра при НАТО Atlantic Council призвали супругу гаранта Конституции Украины Елену Зеленскую принять во внимание права активистов и гендерное равенство. ... подробнее →

Четыре дома повреждено в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате вечерних и ночных обстрелов. Об этом сегодня сообщил так называемый «мэр» Горловки Иван Приходько. ... подробнее →

Сепаратисты "ДНР" на блокпостах при въезде на оккупированные территории стараются отобрать у жителей все, что только можно, под любым предлогом. В Сети жалуются на беспредел, который происходит ... подробнее →

В четверг, 15 августа на небе появится полная Луна. Будьте осторожны со своими желаниями и поступками, советуют астрологи. 15 августа 2019 года нас ждет последнее летнее полнолуние, это явление ... подробнее →