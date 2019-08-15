"Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости15.08.2019 22:38
Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" ФСБшник Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что в Крыму граждане не так хотели "воссоединиться" с Россией, как уверял Кремль. Нашумевшими ... подробнее →
Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака15.08.2019 22:20
Все знаки Зодиака можно разделить на добряков и злюк. Но обязательно следует помнить, что в любом правиле есть исключения. Об этом Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс. ... подробнее →
В Станице Луганской построят временный обходной мост15.08.2019 21:56
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий заявил, что на время ремонта моста в Станице Луганской построят временный обходной мост. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →
Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"15.08.2019 21:31
Бежавший с Донбасса российский писатель и экс-командир батальона "ДНР" (4-го РШБСН) Захар Прилепин открыто похвастался убийством украинцев на Донбассе. При этом террорист очень сильно нервничал. ... подробнее →
Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет15.08.2019 20:45
Ученые из университета штата Калифорния в городе Ирвин провели очень тщательное исследование компонентов и свойств дыма, образующегося в ходе курения кальяна. Обычно для подобных исследований ... подробнее →
«Нужно вернуть»: у Зеленского поразили заявлением о Крыме и Донбассе, названа судьбоносная дата15.08.2019 20:27
В команде Владимира Зеленского рассказали о том, как будет разрабатываться план возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса в состав Украины. Рабочая группа Комиссии по вопросам правовой реформы должна будет сформировать ... подробнее →
У Зеленского рассказали, когда украинцам покажут бренд цифрового государства15.08.2019 20:05
27 сентября при поддержке Офиса Президента Украины состоится International IT Forum в Запорожье. На нем будет впервые представлен бренд цифрового государства, передает УНН . "Украина ... подробнее →
Погода ударит по украинцам с новой силой: «жаркий привет»15.08.2019 19:48
16 августа украинцев ждут погодные качели — жара и, вместе с тем, прохладительные «сентябрьские» дожди Погода в пятницу будет переменчивой, так на севере ожидаются кратковременные дожди, подобная картина будет и местами на ... подробнее →
Непривитых детей не пустят в школу и садики15.08.2019 19:20
В Минздраве подтвердили информацию о том, что невакцинированные дети не смогут посещать школы и детские сады. Исключение составляют только те дети, у которых есть медицинские противопоказания к ... подробнее →
Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами15.08.2019 19:01
Курение скорее психологическая зависимость, чем физиологическая. И если недостаток привычного никотина помогут восполнить различные медицинские средства, то вот с тягой просто взять в руки сигарету и скоротать пару минут справиться сложнее, сообщает ... подробнее →
В Киеве неизвестный бросил в маршрутку коктейль Молотова15.08.2019 18:40
Возгорание маршрутки в Киеве возле станции метро "Лесная" произошло из-за коктейля Молотова, который бросили в транспортное средство. Об этом сообщает столичное управление Национальной полиции, ... подробнее →
Арест Грымчака обрастает новыми деталями, скандал набирает обороты: «могила не исправит»15.08.2019 18:20
Правоохранители арестовали замминистра Юрия Грымчака , который попался на миллионной взятке В социальных сетях будущий депутат от «Слуги Народа» Максим Бужанский сообщил, что ... подробнее →
В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ15.08.2019 17:40
Около трех миллионов граждан Украины могут воспользоваться упрощенной процедурой для получения российского гражданства. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции ... подробнее →
Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание15.08.2019 17:18
Журналист Павел Казарин считает, что поддерживать санкционное давление на Российскую Федерации и не допустить "особого статуса" Донбасса под контролем Кремля помогает "тупик" в Минских переговорах. ... подробнее →
В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским15.08.2019 17:00
Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет нынешней осенью. Об этом он сообщил в интервью ... подробнее →
СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина15.08.2019 16:48
Главред российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в ходе своего посещения Киева мог передать команде президента Украины Владимира Зеленского некое секретное послание, ... подробнее →
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