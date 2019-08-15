"Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости

15.08.2019 22:38

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" ФСБшник Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что в Крыму граждане не так хотели "воссоединиться" с Россией, как уверял Кремль. Нашумевшими ... подробнее →

Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака

15.08.2019 22:20

Все знаки Зодиака можно разделить на добряков и злюк. Но обязательно следует помнить, что в любом правиле есть исключения. Об этом Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс. ... подробнее →

В Станице Луганской построят временный обходной мост

15.08.2019 21:56

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий заявил, что на время ремонта моста в Станице Луганской построят временный обходной мост. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"

15.08.2019 21:31

Бежавший с Донбасса российский писатель и экс-командир батальона "ДНР" (4-го РШБСН) Захар Прилепин открыто похвастался убийством украинцев на Донбассе. При этом террорист очень сильно нервничал. ... подробнее →

Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет

15.08.2019 20:45

Ученые из университета штата Калифорния в городе Ирвин провели очень тщательное исследование компонентов и свойств дыма, образующегося в ходе курения кальяна. Обычно для подобных исследований ... подробнее →

«Нужно вернуть»: у Зеленского поразили заявлением о Крыме и Донбассе, названа судьбоносная дата

15.08.2019 20:27

В команде Владимира Зеленского рассказали о том, как будет разрабатываться план возвращения  Крыма и оккупированных территорий Донбасса  в состав Украины. Рабочая группа Комиссии по вопросам правовой реформы должна будет сформировать ... подробнее →

У Зеленского рассказали, когда украинцам покажут бренд цифрового государства

15.08.2019 20:05

27 сентября при поддержке Офиса Президента Украины состоится International IT Forum в Запорожье. На нем будет впервые представлен бренд цифрового государства, передает  УНН . "Украина ... подробнее →

Погода ударит по украинцам с новой силой: «жаркий привет»

15.08.2019 19:48

16 августа украинцев ждут  погодные  качели — жара и, вместе с тем, прохладительные «сентябрьские» дожди Погода в пятницу будет переменчивой, так на севере ожидаются кратковременные дожди, подобная картина будет и местами на ... подробнее →

Непривитых детей не пустят в школу и садики

15.08.2019 19:20

В Минздраве подтвердили информацию о том, что невакцинированные дети не смогут посещать школы и детские сады. Исключение составляют только те дети, у которых есть медицинские противопоказания к ... подробнее →

Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами

15.08.2019 19:01

Курение скорее психологическая зависимость, чем физиологическая. И если недостаток привычного никотина помогут восполнить различные медицинские средства, то вот с тягой просто взять в руки сигарету и скоротать пару минут справиться сложнее, сообщает ... подробнее →

В Киеве неизвестный бросил в маршрутку коктейль Молотова

15.08.2019 18:40

Возгорание маршрутки в Киеве возле станции метро "Лесная" произошло из-за коктейля Молотова, который бросили в транспортное средство. Об этом сообщает столичное управление Национальной полиции, ... подробнее →

Арест Грымчака обрастает новыми деталями, скандал набирает обороты: «могила не исправит»

15.08.2019 18:20

Правоохранители арестовали замминистра  Юрия Грымчака , который попался на миллионной взятке В социальных сетях будущий депутат от «Слуги Народа» Максим Бужанский сообщил, что ... подробнее →

В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ

15.08.2019 17:40

Около трех миллионов граждан Украины могут воспользоваться упрощенной процедурой для получения российского гражданства. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции ... подробнее →

Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание

15.08.2019 17:18

Журналист Павел Казарин считает, что поддерживать санкционное давление на Российскую Федерации и не допустить "особого статуса" Донбасса под контролем Кремля помогает "тупик" в Минских переговорах. ... подробнее →

В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским

15.08.2019 17:00

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет нынешней осенью. Об этом он сообщил в интервью ... подробнее →

СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина

15.08.2019 16:48

Главред российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в ходе своего посещения Киева мог передать команде президента Украины Владимира Зеленского некое секретное послание, ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 53 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх