Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Луценко

15.08.2019 12:45

Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генпрокурором Украины Юрием Луценко. Об этом сообщают «Украинские новости» со ... подробнее →

Сегодня полнолуние: чего категорически нельзя делать и как луна повлияет на знаки Зодиака

15.08.2019 12:30

В четверг, 15 августа на небе появится полная Луна. Будьте осторожны со своими желаниями и поступками, советуют астрологи. 15 августа 2019 года нас ждет последнее летнее полнолуние, это явление ... подробнее →

"Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети

15.08.2019 12:01

Сепаратисты "ДНР" на блокпостах при въезде на оккупированные территории стараются отобрать у жителей все, что только можно, под любым предлогом. В Сети жалуются на беспредел, который происходит ... подробнее →

В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел

15.08.2019 11:49

Четыре дома повреждено в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате вечерних и ночных обстрелов. Об этом сегодня сообщил так называемый «мэр» Горловки Иван Приходько. ... подробнее →

Эксперты НАТО призвали первую леди Украины повлиять на Зеленского

15.08.2019 11:30

Представители аналитического центра при НАТО Atlantic Council призвали супругу гаранта Конституции Украины  Елену Зеленскую  принять во внимание права активистов и гендерное равенство. ... подробнее →

Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров

15.08.2019 11:16

У комаров есть секреты, которые эти насекомые скрывают. Чтобы облегчить вашу борьбу с ними, мы раскроем некоторые их тайны. Любят пиво Даже одна порция пива делает вас привлекательнее для комаров. Но угостив пивом только 1 человека в компании, вы ... подробнее →

Визит Зеленского в Вашингтон: в МИД Украины сделали важное заявление

15.08.2019 11:02

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки находится на стадии почти полного завершения согласования, заявила заместитель министра иностранных дел Украины ... подробнее →

Журналист Мартыненко рассказал, как Зеленский изменит Кабинет министров и кто станет премьером

15.08.2019 10:45

Зеленский будет строить весь Кабмин исключительно под себя. Об этом сообщил гендиректор агентства "Интерфакс", передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что советник президента Алексей Гончарук ... подробнее →

Армия Украины стала еще сильнее: на баланс ВСУ поступила новая партия танков

15.08.2019 10:30

Защитники территориальной целостности и суверенитета украинского государства получили на свой баланс новую партию танков. На этот раз речь идет о тяжелом вооружении от «Харьковского ... подробнее →

Арест Грымчака оказался лишь началом, стало известно о более громком задержании: подробности

15.08.2019 10:17

Юрий Грымчак , которого считают родственником жены генпрокурора Юрия Луценко, был арестован за взятку в 1.1 млн долларов Будущий депутат от «Слуги Народа» Александр Дубинский ... подробнее →

В Британии выпустили юбилейные монеты с мишкой Паддингтоном

15.08.2019 10:00

В Великобритании выпустили две 50-пенсовые монеты со сказочным персонажем – медвежонком Паддингтоном, сообщает Телеканал новостей «24» . На одной сказочный герой изображен на фоне ... подробнее →

Ученые воссоздали духи царицы Клеопатры, которым более 2 000 лет

15.08.2019 09:53

Археологи в команде с парфюмерами воссоздали парфюм, которым предположительно пользовалась царица Древнего Египта Клеопатра. Есть легенда, согласно которой на встречу с Марком Антонием Клеопатра ... подробнее →

Зеленский готовится к судьбоносной встрече в Японии: такого Путин не ожидал

15.08.2019 09:38

Президент Украины  Владимир Зеленский  в октябре может посетить Японию Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко Зеленский может принять участие в ... подробнее →

В Новой Зеландии нашли останки пингвина-гиганта

15.08.2019 09:30

В Новой Зеландии нашли останки пингвина, который жил 56-66 миллионов лет назад. Его высота составляла 1,6 метра, а вес – до 80 кг, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Кости ног животного ... подробнее →

«Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»

15.08.2019 09:20

Так называемые «силовики МГБ ДНР» в неподконтрольном Украине Донецке арестовали участников съезда «Общенародный фронт Донбасса». Об этом сообщает подконтрольный ОРДО ... подробнее →

Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной

15.08.2019 09:03

Неочевидные причины. Медики рассказали о неожиданных причинах появления темных кругов под глазами. Чаще всего проблему связывают с усталостью и нехваткой нормального сна, однако это не ... подробнее →

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