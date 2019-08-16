Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе16.08.2019 22:41
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что мир на Донбассе установится после того, как Российская Федерация выведет свои войска. Об этом пишут ... подробнее →
Укрзализныця пустила дополнительный поезд на Донбасс16.08.2019 22:17
Ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд сообщением Покровск — Харьков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Дополнительный поезд № 205 Покровск - ... подробнее →
Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе16.08.2019 21:53
В штабе ООС подтвердили информацию о гибели трех военнослужащих ВСУ, отметив, что две смерти из трех произошли не из-за участия в боевых действиях. Как сообщают разные источники, боец ВСУ Алексей ... подробнее →
Зеленский добился невозможного: никто в это не верил16.08.2019 21:28
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет намерения лично посетить Украину. Этот визит может дать хороший толчок нашей стране. Об этом сообщает информационный портал from-ua. ... подробнее →
Какие черты характера могут довести до сумасшествия16.08.2019 21:04
Исследование показало, что люди с этими чертами характера обычно имеют больший объем мозга в критических областях. Выводы сделаны на основании исследования, в котором приняли участие 79 человек в ... подробнее →
В «ДНР» усилят меры комендантского часа16.08.2019 20:43
На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области с 19:00, 15 августа, усилены меры комендантского часа. Об этом говорится в «распоряжении», которое подписал ... подробнее →
Пополнение в "бригаде 200-х": Кемел из Стаханова поплатился за предательство Украины16.08.2019 20:17
Опознан террорист "ЛНР" по кличке Кемел, ликвидированный на Донбассе. Он из ныне оккупированного города Стаханова. О смерти боевика "ЛНР" Кемела рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, ... подробнее →
«И нигде не пишут»: в соцсети сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой16.08.2019 19:44
Члены НВФ «ДНР» несут потери в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области. Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Твиттер, пишет ДонПресс. Блогер опубликовал ... подробнее →
ООН снабдила "маршрут мира" под Станицей Луганской необычной техникой: пенсионеры в восторге16.08.2019 19:30
ООН задействовала электрический гольф-кар в Станице Луганской, что на линии разграничения. Проект призван облегчить жизнь самым уязвимым категориям граждан: пенсионерам, людям с инвалидностью, ... подробнее →
Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР16.08.2019 19:11
Сын беглого президента Януковича заявил свои права на ДМЗ, шахты в Донецке и Макеевке, Старобешевскую ТЭЦ и недострои-многоэтажкки в Донецке, передает Donbass.live. Об этом рассказал блогер Фашик ... подробнее →
Жительница Полтавы родила ребенка прямо на остановке общественного транспорта16.08.2019 18:54
В Полтаве женщина родила ребенка прямо на остановке транспорта. Инцидент произошел в пятницу, 16 августа в микрорайоне Левада, сообщает УНИАН . О родах на остановке журналистам сообщил начальник ... подробнее →
Сегодня стоит проблема выживания Луганской области — мнение эксперта16.08.2019 18:35
Геннадий Москаль в своем блоге на страницах издания Корреспондент подчеркнул, что сегодня стоит проблема выживания Луганской области. При этом политик добавил, что правительство, снизив тарифы на газ ... подробнее →
Ветеран АТО трагически ушел из жизни на Львовщине: «Пережил страшные расстрелы»16.08.2019 18:14
В страшном ДТП на Львовщине в ночь на 16 августа погиб Владимир Винярский. Он был участник боевых действий на Донбассе и активист Революции Достоинства. Трагическая авария произошла около 3 ночи ... подробнее →
«1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко16.08.2019 17:47
В одном из сообществ в социальной сети жители неподконтрольной Украине части Донетчины опубликовали фото памятника убитому экс-главарю ОРДО Александру Захарченко, пишет ДонПресс. Основная част ... подробнее →
Курточки или пуховички: синоптик рассказала об ухудшении погоды на выходных16.08.2019 17:28
На выходных ожидается значительное похолодание. Украина станет одной из самых холодных стран Европы. Народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook предупредила украинцев о том, что ... подробнее →
Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»16.08.2019 17:08
Экс-лидер «ополчения» Донбасса, «министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) никогда не предпринимал попытки вернуться в «ДНР». Об ... подробнее →
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