Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет намерения лично посетить Украину. Этот визит может дать хороший толчок нашей стране. Об этом сообщает информационный портал from-ua. ... подробнее →

В штабе ООС подтвердили информацию о гибели трех военнослужащих ВСУ, отметив, что две смерти из трех произошли не из-за участия в боевых действиях. Как сообщают разные источники, боец ВСУ Алексей ... подробнее →

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что мир на Донбассе установится после того, как Российская Федерация выведет свои войска. Об этом пишут ... подробнее →

Какие черты характера могут довести до сумасшествия 16.08.2019 21:04 Исследование показало, что люди с этими чертами характера обычно имеют больший объем мозга в критических областях. Выводы сделаны на основании исследования, в котором приняли участие 79 человек в ... подробнее →