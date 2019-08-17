Житель неподконтрольной Киеву Горловки прогулялся по проспекту Ленина и показал как выглядит центр города. Автор YouTube канала «Михаил Светлов» опубликовал видео, в котором показал ... подробнее →

В сети показали фотографии новых картин, которые повесили в Офисе президента Украины. Снимки опубликовала замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко, передает apostrophe.ua . В сети ... подробнее →

Однако рассчитывать на то, что этот вопрос решится в краткосрочной перспективе, не стоит, отметил глава Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, сообщила Политека. Для того, чтобы ... подробнее →

На стороне ВСУ в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" воюет доброволец из Израиля по имени Григорий. Видео с добровольцем ООС обнародовал в Twitter военный, известный под ником "Позывной ... подробнее →

Жители неподконтрольного Украине Донецка в соцсети жалуются, члены НВФ «ДНР» закрывают пункты обналичивания денег, которые за умеренную комиссию проводят электронные банковские операции, ... подробнее →

Российские фсбшники на контрольно-пропускных пунктах между Украиной и "ДНР" начали "жестко прессовать" донецких водителей и маршрутчиков, которые занимаются перевозкой людей. Об этом в блоге написал ... подробнее →

"Депутаты" террористической "ДНР" готовят закон, который позволит им бросать "на подвал" мирных граждан за панику. Внимание на новую шокирующую инициативу террористов обратил в Twitter известный ... подробнее →

Законы удачи: от чего зависит жизненный успех 17.08.2019 19:39 Жизнь и судьба человека напрямую зависит от его везения по жизни. Немногие знают, что существуют законы удачи, которые влияют на жизненный успех человека, пишет from-ua. Законы удачи: от чего ... подробнее →