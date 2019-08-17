Законы удачи: от чего зависит жизненный успех

17.08.2019 19:39

Жизнь и судьба человека напрямую зависит от его везения по жизни. Немногие знают, что существуют законы удачи, которые влияют на жизненный успех человека, пишет from-ua. Законы удачи: от чего ... подробнее →

Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза

17.08.2019 17:54

Врачи дали несколько действенных рекомендаций, которые помогут защитить здоровье сердца, сообщает Хроника.инфо. Например, для здоровья сердца важен имбирь, поскольку он улучшает циркуляцию крови и ... подробнее →

На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие

17.08.2019 16:33

На Донбассе во время учений боевиков из преодоления водных препятствий затонул танк и четверо российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. "13 августа во время отработки в танковом ... подробнее →

Решится ли Путин на большую войну в Украине: Карин озвучил два опасных сценария

17.08.2019 15:00

Главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин предполагает, что лидер России Владимир Путин может рискнуть и пойти на открытую войну в Украине. Главное управление разведки ... подробнее →

В ОРДО произошел сильный пожар

17.08.2019 14:39

В неподконтрольном Украине Новоазовском районе спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар, угрожавший распространением огня на частные домовладения. Об этом сообщают ... подробнее →

Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет

17.08.2019 14:21

На аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы ... подробнее →

Геращенко: "У Запада есть план по Донбассу, события будут разворачиваться очень быстро"

17.08.2019 14:02

Запад намерен в короткие сроки разрешить конфликт на Донбассе. Агрессору Владимиру Путину дадут возможность сохранить лицо, что может дорого обойтись Украине. Настораживающим прогнозом поделилась ... подробнее →

В Горловке обстрелом поврежден жилой дом и хозпостройки

17.08.2019 13:41

Дом и хозяйственные постройки повреждены в результате обстрела в поселке Зайцево на окраине неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом сегодня сообщил так называемый «глава ... подробнее →

Субсидии отберут: деньги придется вернуть государству

17.08.2019 13:20

В Украине после проверки всех, кто незаконно получал субсидию, обяжут вернуть ее в государственный бюджет, пишет from-ua. В постановлении Кабмина сказано, что вернуть субсидию нужно добровольно. А ... подробнее →

ВСУ заняли новую позицию возле оккупированного Донецка: известны подробности

17.08.2019 13:18

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обустраивают новую позицию на временно оккупированном Донбассе в районе Авдеевки. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новую ... подробнее →

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства

17.08.2019 12:54

Правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. "Первая версия ... подробнее →

Смертельный пожар в одесском отеле: стало известно о скандальном решении его владельца

17.08.2019 12:41

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскрыли интересные детали смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого погибло восемь человек, пишет Апостроф . В ведомстве ... подробнее →

Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью

17.08.2019 11:58

17 августа православная церковь почитает память святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке. Она была знатной римлянкой, но попала в плен к персидскому царю Сапору вместе с 9000 христиан. Пленников ... подробнее →

Огненная катастрофа в отеле Одессы: восемь человек сгорели заживо

17.08.2019 11:32

В одном из отелей Одессы произошел крупный пожар, который унес жизни восьми человек. Возгорание началось в ночь на 17 августа, сообщает Политека. Огонь вспыхнул в одесском отеле «Токио ... подробнее →

На Донетчине открылась первая в Украине социальная школа рыболовства. ВИДЕО

17.08.2019 11:10

В Краматорске открылась первая в Украине социальная школа рыболовного искусства. Для того, чтобы дети охотно сменили гаджеты на снасти, мастер-классы для детей проводят настоящие чемпионы, пишут ... подробнее →

4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины

17.08.2019 10:49

Есть четыре знака Зодиака, под которыми чаще всего появляются на свет сильные представительницы слабого пола. Они любят командовать, ставить ультиматумы и придумывать новые и новые правила. Если ... подробнее →

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